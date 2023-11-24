Κάρι Γκραντ: Ο κινηματογραφικός αστέρας γίνεται σειρά

Η ζωή ενός από τους πιο εμβληματικούς σταρ του Χόλιγουντ είναι μια ιστορία που ξεπερνάει τη φαντασία.

Ο Κάρι Γκραντ, γεννήθηκε ως Άρτσιμπαλντ (Άρτσι) Λιτς το 1904 από έναν κακοποιητικό πατέρα.

Όσο ήταν παιδί, η μητέρα του Γκραντ κλείστηκε κρυφά σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, ενώ ανακοινώθηκε ότι πέθανε.

Ο ηθοποιός ανακάλυψε ότι ήταν ακόμη ζωντανή όταν ήταν 31 ετών.

Η ζωή του Κάρι Γκραντ αποτελεί το θέμα της μίνι σειράς με τίτλο «Archie», μια βιογραφική ταινία τεσσάρων μερών από τον σεναριογράφο Τζεφ Πόουπ, που έγινε με τη συνεργασία της πρώην συζύγου του Γκραντ, Ντάιαν Κάνον και της κόρης του Τζένιφερ Γκραντ.

Η σειρά καταγράφει την άνοδο του ηθοποιού, την πάλη του με τους δαίμονές του και τις σχέσεις του με τις πιο σημαντικές γυναίκες στη ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

