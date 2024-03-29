Η αινιγματική γοητεία των Rolling Stones σε εντυπωσιακή φωτογραφική έκθεση

ην αινιγματική γοητεία των Rolling Stones, εξερευνά νέα φωτογραφική έκθεση στη Lucy Bell Gallery στο Σεντ Λέοναρντς στο Ηνωμένο Βασίλειο προσφέροντας στους θαυμαστές μια εικόνα από τα παρασκήνια ενός από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα όλων των εποχών.

Στην έκθεση «Rare Stones – Brian Aris» παρουσιάζονται για πρώτη φορά φωτογραφίες από τη δεκαετία του 1980 του θρυλικού συγκροτήματος με την κάμερα του Μπράιαν Άρις, οι οποίες περικλείουν την ενέργεια, το χάρισμα και τη διαρκή επιρροή της ροκ μπάντας.

Ο Μπράιαν Άρις κλήθηκε να ταξιδέψει στη Βοστώνη για να φωτογραφίσει τους Rolling Stones το 1981, όπου βρίσκονταν σε μυστικές πρόβες για την επερχόμενη περιοδεία τους.

«Πέρασα μέρες φωτογραφίζοντας διαφορετικά μέλη της μπάντας προτού μπω σε έναν αχυρώνα υπό το φως των κεριών με το συγκρότημα γύρω στα μεσάνυχτα για μια πρόβα.

Καθόμουν στο πάτωμα του αχυρώνα, φωτογράφιζα με πολύ γρήγορο φιλμ, καθώς υπήρχε τόσο λίγο φως, σκεφτόμουν πόσο προνομιούχος ήμουν που ήμουν εκεί με την ευκαιρία να απαθανατίσω τους Stones» αναφέρει ο Μπράιαν Άρις στην περιγραφή της έκθεσης.

Χωρίς φανταχτερά κοστούμια ή μακιγιάζ, χωρίς ακριβά φώτα - απλώς μια καταπληκτική ομάδα μουσικών που πραγματικά απολαμβάνει να κάνει υπέροχη μουσική» υπογραμμίζει.

Ακολούθησαν πολλές άλλες φωτογραφίσεις, ένα ταξίδι στο Παρίσι, ο Μικ Τζάγκερ και ο Ντέιβιντ Μπόουι μαζί σε συναυλία, ο Ρόνι Γουντ ταλαντούχος ζωγράφος στο στούντιό του.

«Με την μπάντα να είναι φέτος σε περιοδεία, είναι μία τέλεια ευκαιρία να κάνω επιδρομή στα αρχεία μου» διευκρίνισε.

«Η ιδιαίτερη χημεία που υπήρχε μεταξύ του συγκροτήματος ως καλλιτεχνών, συνεργατών και φίλων αποκαλύπτεται σε αυτές τις φωτογραφίες» τόνισε.

Η έκθεση στη Lucy Bell Gallery εγκαινιάστηκε στις 23 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 6 Μάϊου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

