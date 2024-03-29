«Γειτονιές στο Πιάτο»: Στην «ευλογημένη» Καλαμάτα

Οι «Γειτονιές στο Πιάτο» κι ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνεχίζουν να ταξιδεύουν εκτός Αττικής και το Σάββατο 30 Μαρτίου στις 16.45 επισκέπτονται την Καλαμάτα, μία πόλη που τα έχει όλα!

Η θέση της κάτω από τον επιβλητικό Ταΰγετο, στην αγκαλιά του μεσσηνιακού κόλπου την έκανε από νωρίς ξεχωριστή χαρίζοντάς της εκπληκτική φυσική ομορφιά. Ένας εύφορος τόπος στον οποίο καλλιεργούνται τα πάντα!

Δείτε το τρέιλερ

Πρώτη στάση για τον Δημήτρη Σκαρμούτσο αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια της Καλαμάτας το «Κάρδαμο». Ελαφρώς πειραγμένη ελληνική κουζίνα βασισμένη σε καλές τοπικές πρώτες ύλες που έχουν αναδείξει το εστιατόριο από το 2010 σε σταθερή αξία τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της πόλης.

Ακολουθεί ένα ξεχωριστό κρεοπωλείο το «Κ29» του Νίκου Μανιάτη όταν θέλησε να εξελίξει το οικογενειακό χασάπικο και την κτηνοτροφική μονάδα που είχαν. Όλα τα είδη του κρεοπωλείου με μεγάλη ποικιλία και επιλογές σε ντόπια μοσχάρια, παλαιωμένα και σε ειδικές κοπές.

Τη γλύκα και τη μυρωδιά του γαλακτομπούρεκου απολαμβάνουν οι «Γειτονιές στο πιάτο» στο ζαχαροπλαστείο του «Σκιαδά», ένα γλυκό που έκανε το μαγαζί γνωστό εντός και εκτός Ελλάδος. Στο ζαχαροπλαστείο, η ιστορία του οποίου ξεκινά το 1910, τον Δημήτρη Σκαρμούτσο υποδέχεται ο κύριος Νίκος Σκιαδάς και μοιράζεται τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες.

Η περιήγηση στην Καλαμάτα ολοκληρώνεται με τις «Βερσαλλίες», ένα μαγαζί που άνοιξε πριν από λίγα χρόνια και χαράζει τη δική του γαστρονομική πορεία. Ένα μικρό όμορφο μαγειρείο που το μεσημέρι φτιάχνει μαγειρευτά φαγητά και το βράδυ σερβίρει ένα μενού με παραδοσιακές συνταγές σε μία πιο δημιουργική εκτέλεση.

Επιστρέφοντας στο στούντιο της Αθήνας ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει δύο απολαυστικές συνταγές: αυγά shakshuka με χωριάτικο λουκάνικο και κοχύλια με σουρωτό Πάρου και λαχανικά.



Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.