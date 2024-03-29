Από την 1η Μαΐου έως και τις 2 Ιουνίου, η Αθήνα θα γιορτάζει με συναυλίες, πάρτυ, περιηγήσεις, αθλητικές δράσεις και εκδηλώσεις. Η πρωτεύουσα «υποδέχεται» το 3ο This is Athens - City Festival, τη μεγάλη γιορτή του δήμου Αθηναίων, που φέτος εκτείνεται σε ολόκληρη την πόλη. Για περισσότερο από έναν μήνα και με περισσότερες από 250 δράσεις, το Φεστιβάλ θα επισκεφθεί όχι μόνο τα πολυσύχναστα, αλλά και τα πιο απρόσμενα σημεία της πόλης, δίνοντας «παλμό» σε όλες τις γειτονιές του δήμου.

Συναυλίες και street πάρτυ σε πάρκα, πλατείες και πεζόδρομους, περιηγήσεις σε λόφους, αθλητικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, πρωτότυπες γαστρονομικές εμπειρίες, δράσεις σε Μουσεία και πολιτιστικούς χώρους, αλλά και εκδηλώσεις εμπνευσμένες από την περίοδο του Πάσχα, περιλαμβάνονται σ' ένα πρωτότυπο πρόγραμμα με επίκεντρο τη βιωσιμότητα.

Στο πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ, ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων, οι εκδηλώσεις:

- Athens Urban Picnic, στην Ακαδημία Πλάτωνος (1/5): Το Athens Urban Picnic σηματοδοτεί την έναρξη του This is Athens - City Festival. Γρασίδι, live μουσική, DJ sets από τους παραγωγούς των HiT 88.9, En Lefko 87.7 και RED 96.3, εκπαιδευτικά εργαστήρια, kite show, μουσικοθεατρικές παραστάσεις και προβολές συνθέτουν μια ολοήμερη εκδήλωση στην «καρδιά» της άνοιξης.

- Family & the City, Δημοτική Αγορά Κυψέλης (12/5): Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, το This is Athens - City Festival διοργανώνει μία ολοήμερη γιορτή με δημιουργικές δράσεις και παιχνίδια για παιδιά και γονείς.

- Street Outdoors Party, Πλατεία Κουμουνδούρου (12/5): Η πλατεία Κουμουνδούρου μετατρέπεται σ' ένα μοναδικό υπαίθριο club από την ομάδα των Street Outdoors.

- Παραμύθια στην πλατεία Δρακοπούλου - Πατήσια (16/5): Παραμύθια για παιδιά από 6 έως... 106 χρονών. Η Γεωργία Χαϊκάλη, η Μαρίνα Δακανάλη και η Ιωάννα Ρήγα αποχαιρετούν την άνοιξη και καλωσορίζουν το καλοκαίρι με ιστορίες από διάφορα σημεία του κόσμου.

- Piano City Festival, Πλατεία Αμερικής ( 17/5): Το Piano City Athens συμμετέχει για μια ακόμη χρονιά στο μεγάλο Φεστιβάλ της πόλης και «φέρνει» μαζί του περισσότερες από 100 συναυλίες. Καταξιωμένοι καλλιτέχνες, ανερχόμενοι αστέρες, αλλά και μαθητές πιάνου βρίσκονται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, σκορπίζοντας χαρά και συγκίνηση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας.

- Spinning Sessions, Δημοτική Αγορά Κυψέλης (17/5): Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μετατρέπεται σ' ένα μοναδικό spinning club με εντυπωσιακό φωτισμό, DJs, χορευτικά τραγούδια, ρυθμό, αλλά και έντονη άσκηση, ευεξία και θετική ενέργεια.

- Flare the Square: Skateboarding Contest, Πλατεία Κοτζιά (18/5): Ένα τουρνουά skateboarding υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών. H πλατεία απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας, θα μεταμορφωθεί σε "skate plaza", προσφέροντας ένα εκπληκτικό θέαμα πλαισιωμένο από συναυλίες, dj sets, street food και χαρίζοντας πολύ κέφι.

- Πασαρέλα παραδοσιακών φορεσιών του Θεάτρου Δώρα Στράτου, Μνημείο των Αέρηδων στην Πλάκα (19/5): Ο πεζόδρομος της Λυσίου στην Πλάκα θα μεταφέρει στην αίγλη μιας άλλης εποχής, καθώς θα φιλοξενήσει παραδοσιακές ενδυμασίες της μοναδικής συλλογής του Θεάτρου Δώρα Στράτου. Η εκδήλωση θα συνοδεύεται από ελληνική παραδοσιακή μουσική.

- Το Πανηγύρι της Αθήνας, Πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος (19/5): Μουσική και τραγούδια από κάθε γωνιά της χώρας, σ' ένα πανηγύρι με λαϊκούς οργανοπαίχτες που θα προσφέρει μια εμπειρία γεμάτη μουσική, χορό αλλά και την αυθεντική αίσθηση της παράδοσης.

- Το ταξίδι της καντάδας, από τα Επτάνησα στην Αθήνα, ένας μουσικός περίπατος με καντάδες, στα στενά της Πλάκας (23/5): Το μουσικό συγκρότημα των σύγχρονων τροβαδούρων αδελφών Καραβιώτη θα παρουσιάσει το δρώμενο της καντάδας στα σοκάκια της Πλάκας παρέα με εμβληματικές καντάδες. Στο τέλος του μουσικού περιπάτου, το συγκρότημα θα καταλήξει στον χώρο του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» - Κέντρο Εθνομουσικολογίας για μια μικρή συναυλία.

- Πατινάδα με την Αγία Φανφάρα, από την Πλατεία Αττικής μέχρι τον 'Αγιο Παντελεήμονα (24/5): Με σήμα κατατεθέν τη ζωντάνια, το χιούμορ και τον ενθουσιασμό, οι εμφανίσεις της Αγίας Φανφάρας, μιας πολυμελούς ορχήστρας χάλκινων πνευστών και κρουστών οργάνων χαρακτηρίζονται από πανηγυρική διάθεση, πολλά ντεσιμπέλ και τρελό κέφι. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει παραδοσιακούς σκοπούς και σύγχρονα τραγούδια από την Ελλάδα, την ευρύτερη Βαλκανική Χερσόνησο και την Ανατολική Μεσόγειο.

- La Saramuya Fiesta, Πλατεία Αμερικής (26/5): Η La Saramuya είναι ένα εντυπωσιακό χειροποίητο, πολύχρωμο ηχοσύστημα, σύμβολο της λατινοαμερικανικής διασκέδασης. Το This Is Athens - City Festival, φέρνει τη La Saramuya στην πλατεία Αμερικής, «φορτωμένη» με ήχους salsa, cumbia, mambo, samba, soca, zouk, dembow, dancehall, champeta, soukous και τρομερή διάθεση για ένα υπέροχο, απογευματινό ξεφάντωμα.

- Κουκλοθέατρο: Εφημερία, Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κολωνού (27/5): Ένας νοσοκομειακός θάλαμος. Τέσσερα κρεβάτια. Τέσσερις κούκλες - ασθενείς. Οι κουκλοπαίκτριες ορατές, σε ρόλους γιατρών, νοσηλευτών, συνοδών σε μια πρωτοποριακή παράσταση κουκλοθέατρου για ενήλικες.

- Συναυλία με το Κουαρτέτο Γιασεμί & φίλοι - Φώτης Σιώτας, Νεφέλη Φασουλή, στην πλατεία Μητροπόλεως (28/5): Ένα live στο οποίο συμμετέχουν τραγουδιστές και οργανοπαίκτες συνδυάζοντας την παραδοσιακή μελωδία με τη σύγχρονη αρμονία. Το Γιασεμί εστιάζει στις φωνητικές παραδόσεις της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου και καλεί στη σκηνή τον Φώτη Σιώτα, τη Νεφέλη Φασουλή και άλλους καλλιτέχνες για μια μοναδική συναυλία μπροστά στη Μητρόπολη Αθηνών.

- Food & Wine Experience με ξενάγηση στην Εθνική Πινακοθήκη (29/5): Μία ξενάγηση σ' έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους πολιτισμού της Αθήνας που καταλήγει στη γεύση: Ένα εξαιρετικό μενού συνδυασμένο με επιλεγμένες ετικέτες κρασιών περιμένει τους συμμετέχοντες στο τέλος της αποκλειστικής ξενάγησης που θα γίνει σε μερικά από τα πιο σημαντικά εκθέματα της Εθνικής Πινακοθήκης.

- Victoria Square Party στην Πλατεία Βικτωρίας (31/5): Το Reverb, ένας φορέας ανάδειξης της σύγχρονης εναλλακτικής κουλτούρας της πόλης, συμμετέχει στο φετινό Φεστιβάλ μ' ένα ξέφρενο πάρτυ με μουσικές επιλογές γνωστών Djs, στην πλατεία Βικτωρίας.

- Αττικό 'Αλσος Sunset Street Party, Τουρκοβούνια (1/6): Το Αττικό 'Αλσος Sunset Street Party υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία, σ' ένα άγνωστο «μπαλκόνι» του περιφερειακού Γαλατσίου, με θέα το ηλιοβασίλεμα. Η ομάδα «11 Athens» δίνει τη δυνατότητα για χορό με θέα το αττικό ηλιοβασίλεμα.

- Athens All Star Party, πάρκινγκ Λυκαβηττός (2/6): Οι μεγαλύτεροι promoters της Αθήνας ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και δημιουργούν μια από τις κορυφαίες στιγμές του This is Athens - City Festival 2024, στο πάρκινγκ του Λυκαβηττού. Λαμβάνοντας τη σκυτάλη από τους Street Outdoors, το Athens All Stars υπόσχεται να μετατρέψει το αγαπημένο «μπαλκόνι» της Αθήνας σε μία απέραντη χορευτική πίστα.

Το συνολικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ υπάρχει στην ηλεκτρονική σελίδα του This is Athens - City Festival

