Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Harry Styles: «Βουλιάζει» το χωριό του από τους θαυμαστές του - Ζητούν ξεναγούς με ταλέντο στην επικοινωνία…

Περισσότεροι από 5.000 θαυμαστές έχουν επισκεφθεί τη γραφική κοινότητα 

Ο Harry Styles

Η γενέτειρα του Χάρι Στάιλς, τo χωριό Χολμς Τσάπελ στην κομητεία Τσεσάιρ της Αγγλίας, εξαιτίας των πολλών νεαρών επισκεπτών που συρρέουν από όλο τον κόσμο αναζητά ξεναγούς που θα τους συνοδεύουν.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @harrystyles

Περισσότεροι από 5.000 θαυμαστές έχουν επισκεφθεί τη γραφική κοινότητα και μάλιστα λαμβάνουν έναν δωρεάν χάρτη το «Harry Styles Walking Map» από τον σιδηροδρομικό σταθμό που δείχνει μία διαδρομή δύο μιλίων με σημεία που κάποτε ήταν μέρος της ζωής του ποπ σταρ.

Τώρα η κοινοτική ομάδα «Holmes Chapel Partnership», ανακοίνωσε ότι ξεκινά τις δικές της επίσημες ξεναγήσεις και αναζητά άτομα με ταλέντο στην επικοινωνία και στην αφήγηση ιστοριών, γνήσιο ενδιαφέρον για το χωριό και καλή γνώση της ιστορίας του, συμπεριλαμβανομένου και του Χάρι Στάιλς.

Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές μέχρι τις 15 Απριλίου, ενώ ο πρόεδρος της ομάδας Πίτερ Γουίερς δήλωσε στο Cheshire Live «ότι θα προσλάβουν άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για ξεναγήσεις τον Ιούνιο τα Σάββατα το πρωί και καθημερινά τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @harrystyles

Σημειώνεται ότι τα σημεία με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο διάσημο χωριό είναι το «Mandeville's», ο φούρνος όπου ο Στάιλς εργαζόταν για λίγες ώρες πριν περάσει από οντισιόν για το «X Factor» τον Μάιο του 2010 και η οδογέφυρα «Twemlow Viaduct», ή αλλιώς «Harry's Wall» όπου εκεί φέρεται να έδωσε το πρώτο του φιλί.

Επίσης οι θαυμαστές του μπορούν να γράψουν το όνομά τους στο σημείο, καθώς ο σταρ είχε γράψει το 2013 το δικό του κατά την διάρκεια του ντοκιμαντέρ «This is Us» που συμμετείχε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @harrystyles

«Ακόμα και κατά τους βροχερούς χειμερινούς μήνες, οι θαυμαστές συνέχισαν να το επισκέπτονται, αψηφώντας τις λασπωμένες όχθες και τα βρεγμένα χωράφια για να αποτίσουν φόρο τιμής στο ««Harry's Wall», τόνισε ο Πίτερ Γουίερς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Harry Styles
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark