Survivor 2024: Αποχώρησε η Ιωάννα Τζαβέλα - Τι έγινε με την περιβόητη στρατηγική;

Όσο απρόσμενα ξεκίνησε η εβδομάδα με την υποψηφιότητα της Ιωάννας Τζαβέλα, άλλο τόσο απρόσμενα έκλεισε, με την αποχώρησή της. Οι Κόκκινοι μετά την ήττα στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας, είχαν ψηφίσει την αθλήτρια προς έκπληξη όλων, και άφησαν να εννοηθεί ότι πίσω από την ψήφισή της υπάρχει κάποια στρατηγική.

Μετά την δεύτερη τους ήττα οι Κόκκινοι ψήφισαν την Aira, πράγμα λογικό από τη μία, παράξενο όμως γιατί δεν έγινε από την πρώτη χαμένη ασυλία. Και τότε ο Αλέξης Παππάς αρνήθηκε να αποκαλύψει το μεγάλο σχέδιο των Κόκκινων.

Τελικώς η Ιωάννα έφτασε στη μονομαχία ως η δεύτερη καλύτερη μονομάχος μετά την Σταυρούλα Χρυσαειδή. Δυστυχώς για την ίδια όμως, εμφανίστηκε κατώτερη αγωνιστικά και από τη Χρύσα αλλά από την Aira, και τελικά ήταν αυτή που αποχώρησε.

Προφητική μοιάζει τώρα να ήταν η δήλωση του Γιώργου Λιανού για την στρατηγική της Κόκκινης ομάδας...



Πηγή: skai.gr

