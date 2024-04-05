Λογαριασμός
«Σάββατο με φίλους!» με τον Χρήστο Φερεντίνο: Αυτό το Σάββατο καλεσμένη η Μαριάννα Παπαμακαρίου - Δείτε το τρέιλερ

Μαζί μας θα βρεθούν και ο Ζαφείρης Μελάς, ο Δώρος Δημοσθένους, ο Θοδωρής Κοτονιάς, η Γιώτα Γρίβα. 

«Σάββατο με φίλους!» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Η εκπομπή «Σάββατο με φίλους!» με τον Χρήστο Φερεντίνο συνεχίζει τα μουσικά της ταξίδια έχοντας κερδίσει την καρδιά των τηλεθεατών αλλά και την προτίμησή τους καθώς και για τον μήνα Μάρτιο παρέμεινε πρώτη στη ζώνη προβολής της, σημειώνοντας στο γενικό σύνολο 12,8% ενώ 2.214.166 τηλεθεατές μπήκαν στην παρέα μας έστω και για 1’!

Αυτό το Σάββατο 6 Απριλίου στις 21.00, ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται την Μαριάννα Παπαμακαρίου που θα δώσει τον ρυθμό της βραδιάς με την ξεχωριστή χροιά της.

mariana

Μαζί μας θα βρεθούν και ο Ζαφείρης Μελάς, ο Δώρος Δημοσθένους, ο Θοδωρής Κοτονιάς, η Γιώτα Γρίβα

melas

Στην παρέα μας, η ηθοποιός, τραγουδίστρια και χορεύτρια Ελένη Φιλίνη, οι ηθοποιοί Ηλιάνα Γαϊτάνη, Μάκης Πατέλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, ο δημοσιογράφος Λάζος Μαντικός και η γυμνάστρια και επιχειρηματίας Μάντυ Περσάκη.

filinh

Ακόμα, η Μαίη Εμμανουηλίδου, η Νικόλ Παναγιώτου, η Όλγα Κοτλιδά, η Άννα Πολύζου και ο Άρης Σοϊλέδης

Δείτε το τρέιλερ

«Σάββατο με φίλους!»
Σάββατο 06 Απριλίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

#SavvatoMeFilous

