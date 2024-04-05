Survivor: Αποχώρησε η Ιωάννα Τζαβέλα - Δείτε trailer

Με μία μονομαχία μεταξύ φίλων ολοκληρώθηκε το χθεσινό επεισόδιο με την Ιωάννα να αντιμετωπίζει την Άιρα και να αποχωρεί από το Survivor. Οι δύο γυναίκες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι που η Άιρα κατάφερε να κάνει το 4-2. Νωρίτερα είχαν εξασφαλίσει την παραμονή τους στο Survivor η Σταυρούλα και η Χρύσα με την πρώτη να επιλέγει έναν πιο εύκολο και γρήγορο στόχο θέλοντας όπως είπε, να διευκολύνει και την άλλη παίκτρια της ομάδας της.

Η αποχώρηση της Ιωάννας Τζαβέλα:

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έζησα αυτό το ταξίδι. Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι πραγματικά δεν έχουν σημασία τα έπαθλα ή η νίκη, ούτε ο προορισμός μας, σημασία έχει το ταξίδι. Στη ζωή μας καθημερινά θα έχουμε πολλά εμπόδια όπως κι εδώ, σημασία έχει ότι καταφέρνουμε να τα ξεπερνάμε. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά δύναμη, υπομονή ψυχική και σωματική, και εύχομαι να δω τους καλύτερους στον τελικό.» με αυτά τα λόγια η Ιωάννα Τζαβέλα συγκινημένη αποχαιρέτησε τους υπόλοιπους παίκτες και το Survivor.

Η μονομαχία Ιωάννας - Aira:

Νωρίτερα είχε προηγηθεί το αγώνισμα με έπαθλο την επικοινωνία το οποίο κατάφεραν να εξασφαλίσουν οι Κόκκινοι.

Οι Κόκκινοι απολαμβάνουν το έπαθλο επικοινωνίας:

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.