Harry Styles: Προσκάλεσε τρεις Ουκρανούς πρόσφυγες στη συναυλία του στην Πολωνία

Ο βραβευμένος ποπ σταρ Χάρι Στάιλς συνεργάστηκε με τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης (IRC) και έδωσε την ευκαιρία σε τρεις Ουκρανούς πρόσφυγες να παρακολουθήσουν τη συναυλία του στην Πολωνία στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του «Love on Tour». Πρόκειται για τη Maryna και την 13χρονη κόρη της, Daria καθώς και την φίλη της κόρης της Kathina, οι οποίες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ζουν στην πόλη Σοσνόβιεκ της Πολωνίας.

