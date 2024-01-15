Ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ, ο Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) τιμήθηκε με το βραβείο Συνολικής Καριέρας στην 29η τελετή απονομής των Critics Choice Awards, των βραβείων που απονέμει η Ένωση Κριτικών (Critics Choice Association) αναγνωρίζοντας επιτεύγματα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Congratulations to legendary actor, Harrison Ford, who has been honored with the CAREER ACHIEVEMENT AWARD at the 29th Annual Critics Choice Awards⭐️#CriticsChoice #HarrisonFord pic.twitter.com/SKFHFvEqnt January 15, 2024

Ο Φορντ παρέλαβε το βραβείο του από τον σκηνοθέτη του «Indiana Jones and the Dial of Destiny», Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold), καταχειροκροτούμενος από το κοινό, μετά από ένα αφιέρωμα με τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές του επιτυχίες.

Harrison Ford accepts the Career Achievement Award at the #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/CS7rafZRJF — The Hollywood Reporter (@THR) January 15, 2024

«Πρώτα απ' όλα, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και απλώς βλέπω σε τι μετατρέπεται η βιομηχανία μας και όλους τους ταλαντούχους ανθρώπους που έχουν ευκαιρίες που πιθανότατα δεν υπήρχαν στην αρχή της καριέρας μου» δήλωσε στη σκηνή.

«Βρίσκομαι εδώ λόγω ενός συνδυασμού τύχης και της δουλειάς υπέροχων σεναριογράφων, σκηνοθετών και παραγωγούς. Νιώθω εξαιρετικά τυχερός. Είμαι ευτυχής για αυτή την τιμή και την εκτιμώ πάρα πολύ» πρόσθεσε.

A deeply moved Harrison Ford “deeply happy with the opportunities I’ve had” after receiving a lifetime achievement honor at the #CriticsChoiceAwards… “thank you, I won’t take up anymore of your time.” (📸 @BazBam /Deadline) pic.twitter.com/zXvxp7COs0 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 15, 2024

Ο σταρ στη συνέχεια ευχαρίστησε τη σύζυγό του, Καλίστα Φλόκχαρτ (Calista Flockhart, για τη στήριξη που του προσφέρει.

«Θέλω να ευχαριστήσω την υπέροχη σύζυγό μου, η οποία με στηρίζει όταν χρειάζομαι μεγάλη υποστήριξη. Και χρειάζομαι πολλή υποστήριξη» είπε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος όσο και η σύζυγός του.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που είχα τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν και είμαι ευγνώμων» ανέφερε κλείνοντας ο Φόρντ την τρίλεπτη ομιλία του και αφού είχε παραλάβει το αγαλματίδιο

«Ένα αστέρι τόσο μοναδικό που μαγνητίζει άλλα αστέρια, ένα αστέρι τόσο φωτεινό που έχει ζεστάνει τη ζωή του καθενός μας σε αυτή την αίθουσα, το κοινό μας και πιθανότατα, όλο τον πλανήτη» υπογράμμισε μεταξύ άλλων στον πρόλογό του ο σκηνοθέτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.