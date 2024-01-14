Πώς λειτούργησε η αποχώρηση της Ανδριάνας Καγιά στην ομάδα των Μαχητών; Έφερε ηρεμία ή ήταν η αφορμή για να αναδειχθούν νέες αντιπαλότητες; Η απάντηση έρχεται απόψε στις 21.00, στο νέο επεισόδιο του Survivor.

Ο πρώτος αγώνας ασυλίας για την εβδομάδα που ξεκινά, είναι γεγονός! Μπορεί Διάσημοι και Μαχητές να ρίχνονται με πάθος για να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα της ομάδας τους ωστόσο τους νικητές περιμένει μία επιπλέον γλυκιά έκπληξη!

Ο Rob καταφέρνει με το… απαράμιλλο στιλ του να συγκεντρώσει για μία ακόμα φορά επάνω του όλα τα βλέμματα και τα σχόλια, δεν είναι όμως όλα όσα ακούγονται, θετικά…

Μία νέα αντιπαλότητα κάνει την εμφάνισή της και στο επίκεντρο βρίσκεται η Ασημίνα. Ποιος ειρωνεύεται τη συμμετοχή της και την εμπειρία της στους στίβους μάχης;



