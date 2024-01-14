Λογαριασμός
Survivor 2024: Η ασυλία κρύβει μία... έκπληξη - Δείτε αποκλειστικό απόσπασπα

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό

survivor 2024

Πώς λειτούργησε η αποχώρηση της Ανδριάνας Καγιά στην ομάδα των Μαχητών; Έφερε ηρεμία ή ήταν η αφορμή για να αναδειχθούν νέες αντιπαλότητες; Η απάντηση έρχεται απόψε στις 21.00, στο νέο επεισόδιο του Survivor. 

Ο πρώτος αγώνας ασυλίας για την εβδομάδα που ξεκινά, είναι γεγονός! Μπορεί Διάσημοι και Μαχητές να ρίχνονται με πάθος για να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα της ομάδας τους ωστόσο τους νικητές περιμένει μία επιπλέον γλυκιά έκπληξη! 

survivor 2024

Ο Rob καταφέρνει με το… απαράμιλλο στιλ του να συγκεντρώσει για μία ακόμα φορά επάνω του όλα τα βλέμματα και τα σχόλια, δεν είναι όμως όλα όσα ακούγονται, θετικά…

Μία νέα αντιπαλότητα κάνει την εμφάνισή της και στο επίκεντρο βρίσκεται η Ασημίνα. Ποιος ειρωνεύεται τη συμμετοχή της και την εμπειρία της στους στίβους μάχης; 
 

Survivor

Κυριακή έως Τετάρτη 

στις 21:00 στον ΣΚΑΪ

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα: 

#SurvivorGR


Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

