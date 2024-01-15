Survivor 2024: Ο Rob κατέρρευσε και «άναψε φωτιές» - Θύμισε 2023 η κόντρα...

Είναι γεγονός ότι οι πρώτοι που επηρεάζονται από την έλλειψη τροφής, την έκθεση στον ήλιο και τις κακουχίες των αγωνισμάτων, είναι συνήθως οι πιο μεγαλόσωμοι παίκτες.

Η μασκότ των Μαχητών, ο Rob, ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Ο Σκωτσέζος δεν φημίζεται για την ταχύτητά του. Ωστόσο, όσο αργός και αν είναι, στο τελευταίο αγώνισμα ασυλία, άργησε αρκετά να βγει μέσα από εμπόδιο-τούνελ, γεγονός που έκανε τον Γιώργο Λιανό να ανησυχήσει. Όταν τελικά ξεπρόβαλε ήταν εμφανές ότι ήταν σε κακή κατάσταση και εξαντλημένος.

Ο αγώνας διεκόπη και ο Rob αντικαστάθηκε, ενώ και με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού δεν ξανά αγωνίστηκε. Το γεγονός αυτό ενόχλησε τους Διάσημους που τον υπολογίζουν σαν εύκολο ματσάρισμα, όταν τον είδαν να πανηγυρίζει στο τέλος του αγώνα μαζί με τους συμπαίκτες του. Η ομάδα θεώρησε ότι πρόκειται για κάποιο σχέδιο των Μπλε να τον αφήσουν εκτός και τους κατηγόρησε για αδικία. Το θέμα έφτασε μέχρι το Συμβούλιο του νησιού.

Οι συνθήκες του παιχνιδιού οξύνουν αυτές τις διαφωνίες ανάμεσα στις ομάδες. Οι παίκτες και από άλλες χρονιές έχουν τσακωθεί για δήθεν τραυματισμούς που δεν τους επιτρέπουν να αγωνιστούν. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί αγώνισμα από το περσινό Survivor όπου η ομάδα των Διάσημων δήλωνε τον έναν τραυματία μετά τον άλλο, με αποτέλεσμα οι Μαχητές να αποφασίσουν για πρώτη φορά στα χρονικά του παιχνιδιού να αποχωρήσουν από το αγώνισμα.

