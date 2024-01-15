Survivor 2024: Έχασαν ασυλία και Δαλάκα οι Κόκκινοι - Υποψήφιος ο Παύλος

Στραβά ξεκίνησαν από νωρίς τα πράγματα για τους Διάσημους στο τελευταίο επεισόδιο.

Η Κατερίνα Δαλάκα ανέβασε πυρετό και άμεσα κατέστη σαφές ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Η ίδια ξέσπασε σε κλάματα, βάζοντάς τα με την τύχη της, καθώς και πέρυσι είχε αρρωστήσει νωρίς.



Πριν τον αγώνα η Δαλάκα έκανε γνωστό και στους αντιπάλους ότι δεν θα αγωνιστεί, τονίζοντας ότι θα δώσει βάρος στην υγεία της.



Η απουσία της σίγουρα έπαιξε ρόλο στη νωθρή στάση της ομάδας της στον αγωνιστικό χώρο, και την τελική ήττα από τους Μπλε. Τον τελικό πόντο έφερε ο Γιάννης Περπατάρης απέναντι στον Σάββα Γκέντσογλου.

Στο Συμβούλιο που ακολούθησε οι Διάσημοι ψήφισαν για πρώτη φορά στο φετινό Survivor και υπέδειξαν παρά μία ψήφο ομόφωνα τον Παύλο Παπαδόπουλο ως πρώτο μονομάχο.

Ο ίδιος δεν φάνηκε να ξαφνιάζεται από την ψήφισή του την οποία πήρε αρκετά ψύχραιμα, αλλά δήλωσε πως δεν νιώθει ο πιο αδύναμος παίκτης.

Πηγή: skai.gr

