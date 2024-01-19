Γειτονιές στο πιάτο στον ΣΚΑΪ με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο στο Περιστέρι

Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και οι «Γειτονιές στο Πιάτο» στον Σκάι θα βρεθούν στο Περιστέρι.

Μια περιοχή που έχει ακόμη τη ζεστασιά της παλιάς γειτονιάς. Εδώ μπορείς να τα βρεις όλα, μαγαζάκια της γειτονιάς, μεγάλα και μικρά καταστήματα, μικρά στέκια σε στενά αλλά και πλατείες για να βολτάρεις μέχρι να πέσει το φως.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

