«THE BREAK» με τη Βάσω Λασκαράκη

Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου στις 17.00, στον ΣΚΑΪ

Η Βάσω Λασκαράκη και το «The Break» δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ την Κυριακή 21 Ιανουαρίου στις 17.00, με ωραίες συζητήσεις, ενδιαφέροντα νέα, celebrities, μόδα και special αφιερώματα.

Ο Άρης Καβατζίκης αποκαλύπτει για πρώτη φορά το παρασκήνιο της συμφιλίωσής του με την Ελένη Μενεγάκη μετά τη δικαστική τους διαμάχη, μιλά για την πενταετία του ως αρχισυντάκτης σε lifestyle περιοδικό που αν μπορούσε θα διέγραφε, τους ανθρώπους που δεν θέλει να συναναστρέφεται και το bullying που έζησε στο σχολείο.

O Στάθης Σχίζας, ο Σπύρος Μαρτίκας, ο Γιώργος Ασημακόπουλος, ο Νίκος Γιάννης και η Στέλλα Ανδρεάδου μιλούν για όσα έζησαν αλλά δεν περίμεναν ποτέ ότι θα συμβούν στο Survivor.

Ο θίασος της παράστασης «Μη σου τύχει» - Αιμίλιος Χειλάκης, Ελένη Καρακάση, Τάνια Τρύπη και Χριστόδουλος Στυλιανού- απαντά σε «αδιάκριτες» ερωτήσεις.

Ο Πέτρος Τατσόπουλος σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα, ενώ ο Κοσμάς Κουμιανός, ο άνθρωπος πίσω από τις φωτογραφίσεις των Ελλήνων celebrities, μοιράζεται ιστορίες για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Σάκη Ρουβά.

The Break

Κάθε Κυριακή στις 17:00, στον ΣΚΑΪ

