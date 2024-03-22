Το Σάββατο 23 Μαρτίου, το Happy Traveller ολοκληρώνει το εντυπωσιακό οδοιπορικό του στο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, την πανέμορφη και ξεχωριστή Σικελία.

Οι ταξιδιώτες μας, σ’ αυτό το επεισόδιο, ξεκινούν από τον Σελινούντα για να δουν τα ερείπια άλλης μίας ιστορικής πόλης της Μεγάλης Ελλάδας, αλλά και έναν από τους καλύτερα διατηρημένους αρχαιοελληνικούς ναούς. Συνεχίζουν για να βγουν στα βόρεια του νησιού, περνώντας από τη Σεγέστα, όπου υπάρχει ένα αρχαιολογικό πάρκο με την Ακρόπολη, το Αρχαίο Θέατρο και έναν από τους ομορφότερους δωρικούς ναούς στον κόσμο.

Δείτε το trailer:

Η επόμενη στάση είναι στην πόλη Τραπάνι με τις αλυκές, που λειτουργούν μέχρι και σήμερα με μεγάλη παραγωγή αλατιού και το Μουσείο Αλατιού. Από εκεί παίρνουν το τελεφερίκ για να ανέβουν στην πόλη Έρικε που είναι χτισμένη στην κορυφή του ομώνυμου βουνού.

Σειρά έχει το Παλέρμο, η μεγαλύτερη πόλη της Σικελίας με το γραφικό ιστορικό κέντρο, την εξαίσια αρχιτεκτονική, τους ναούς-έργα τέχνης και τις πολυσύχναστες αγορές με τα τοπικά προϊόντα. Τέλος, ανεβαίνουν στο φημισμένο βουνό Πελεγκρίνο με το ναό της Αγίας Ροζαλίας ενώ κάνουν και μία στάση στη γραφική παραθαλάσσια πόλη Τσεφαλού.

Ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα παίρνουν το πλοίο για Νάπολη και τις αποσκευές τους γεμάτες από όμορφες αναμνήσεις και ταξιδιωτικές εμπειρίες ζωής.

