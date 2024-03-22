Οι «Γειτονιές στο Πιάτο» κι ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνεχίζουν την περιήγησή τους στο Ηράκλειο της Κρήτης, το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 16.45.

Δείτε το τρέιλερ

Το Ηράκλειο είναι μια τουριστική πόλη που λόγω των χαρακτηριστικών της είναι σε θέση να ικανοποιεί εξίσου τόσο τους χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται κάθε χρόνο όσο και τους μόνιμους κατοίκους της βρίσκοντας μία ισορροπία ανάμεσα στις φρέσκιες ιδέες και στις σταθερές γαστρονομικές αξίες.

Από το 1924 λειτουργεί στην αγορά του Ηρακλείου το ιστορικό καφενείο του «Σαρανταυγά». Σημείο αναφοράς για επισκέπτες και ντόπιους σήμερα, βρίσκεται στα χέρια δύο νεών παιδιών που διατηρώντας το χαρακτήρα του καφενείου, έχουν βάλει τις δικές τους γαστρονομικές πινελιές.

Επόμενος σταθμός αυτής της περιήγησης είναι η «Αθάλη», μία ιδιαίτερη επιχείρηση της οικογένειας Σαμαρίτη με εξειδίκευση στις συνταγές των αρχοντικών σπιτιών του νησιού. Με καταγωγή από τα Σφακιά και με μεγάλη αγάπη για το καλό φαγητό η οικογένεια διαθέτει τα μυστικά για το τέλειο «αντικρυστό»!

Την πιο γλυκιά στάση αποτελεί το «Γκλόρια», ένα από τα πιο κλασικά και αγαπημένα ζαχαροπλαστεία του Ηρακλείου. Φημισμένο για το γαλακτομπούρεκο σε ατομικά ρολάκια, τα γεμιστά τρίγωνα με ανθότυρο, τα χρωματιστά μακαρόν αλλά και τις λαχταριστές πάστες.

Η περιήγηση στο Ηράκλειο της Κρήτης ολοκληρώνεται με μια στάση στο «Γιούσουρο», ένα όμορφο μαγαζάκι στην περιοχή της Αλικαρνασσού που εδώ και 22 χρόνια προσφέρει φρέσκα θαλασσινά και ψάρια στις πιο απολαυστικές συνταγές. Ψητά, τηγανητά, βραστά με την βελούδινη κακαβιά να ξεχωρίζει.

Η επιστροφή στο στούντιο της Αθήνας φέρνει δύο ξεχωριστές συνταγές από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο: μοσχαράκι λεμονάτο με πατάτες και ρύζι με σπανάκι και κεφτεδάκια.

Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα σε μια ακόμα γειτονιά!

