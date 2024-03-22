Οι καλύτερες σειρές θρίλερ του 2024 – Τι να περιμένετε

Αν το ιδανικό Σαββατόβραδο για εσένα είναι να νιώσεις την αδρεναλίνη σου να ανεβαίνει και τους καρδιακούς σου παλμούς να φτάνουν στα ύψη, δεν έχεις παρά να δεις μια μυστηριώδη και με ένταση τηλεοπτική σειρά θρίλερ. Πέρυσι απολαύσαμε μερικές λαμπρές σειρές γεμάτες αγωνία και «άγχος», όπως το «The Woman In The Wall» και τη δεύτερη σεζόν του «Vigil».

Το 2024 μοιάζει εξίσου πολλά υποσχόμενο, με μια ολόκληρη λίστα σημαντικών θρίλερ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν φέτος. Από το «Insomnia» της Vicky McClure μέχρι το νέο δράμα του δημιουργού του «Peaky Blinders», Steven Knight, αυτές είναι μερικές από τις καλύτερες σειρές θρίλερ που πρέπει να περιμένεις μέσα στο 2024.

Ripley

Σε ένα από τα πιο αναμενόμενα θρίλερ της χρονιάς, ο Andrew Scott θα πρωταγωνιστήσει ως Tom Ripley, ο όμορφος, δολοφονικός ψυχοπαθής του πιο διάσημου έργου της Patricia Highsmith, The Talented Mr. Ripley.

Στη σειρά, ο Tom Ripley, ένας απατεώνας που τα βγάζει πέρα στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1960, προσλαμβάνεται από έναν πλούσιο άνδρα για να ταξιδέψει στην Ιταλία και να προσπαθήσει να πείσει τον αλήτη γιο του Ντίκι Γκρίνλιφ (Johnny Flynn) να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η αποδοχή της δουλειάς από τον Tom είναι το πρώτο βήμα σε μια ζωή απάτης και δολοφονίας. Η Dakota Fanning υποδύεται τη Marge Sherwood, μια Αμερικανίδα που ζει στην Ιταλία και υποψιάζεται ότι παίζονται σκοτεινά κίνητρα.

*Σύντομα στο Netflix

The Gathering

Το The Gathering επικεντρώνεται σε μια βίαιη επίθεση εναντίον μιας έφηβης κοπέλας κατά τη διάρκεια ενός rave party σε ένα παλιρροιακό νησάκι. Αυτή η σειρά θρίλερ διαδραματίζεται στο Merseyside και επικεντρώνεται σε μια ομάδα εφήβων με διαφορετικό υπόβαθρο, καθένας από τους οποίους θα μπορούσε να έχει διαπράξει το έγκλημα, μαζί με τους γονείς τους – οι οποίοι δίνουν εξίσου αφορμή για υποψίες.

*Σύντομα στο Channel 4

Constellation

Όταν συμβαίνει ένα θανατηφόρο ατύχημα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μια μοναχική αστροναύτης (την οποία υποδύεται η Noomi Rapace) κάνει το ταξίδι της επιστροφής στη Γη, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι βασικά κομμάτια της ζωής της έχουν αλλάξει…

«Η γεμάτη δράση διαστημική περιπέτεια είναι μια εξερεύνηση των σκοτεινών άκρων της ανθρώπινης ψυχολογίας», αναφέρει η επίσημη σύνοψη, «και η απεγνωσμένη προσπάθεια μιας γυναίκας να αποκαλύψει την αλήθεια για την κρυφή ιστορία των διαστημικών ταξιδιών και να ανακτήσει όλα όσα έχει χάσει».

*Εβδομαδιαία επεισόδια κάθε Τετάρτη μέσω του Apple TV+

Manhunt

Βασισμένο στο best seller του μη μυθοπλαστικού βιβλίου Manhunt: The 12-Day Chase For Lincoln’s Killer του James L Swanson, είναι μια σειρά θρίλερ για ένα από τα πιο γνωστά αλλά λιγότερο κατανοητά εγκλήματα στην ιστορία: την ανεύρεση του John Wilkes Booth μετά τη δολοφονία του Αβραάμ Λίνκολν.

*Παίζεται στο Apple TV+

Protection

Εξερευνώντας από πρώτο χέρι τις εμπειρίες ενός μακροχρόνιου αξιωματικού προστασίας μαρτύρων, το Protection εστιάζει στο τι συμβαίνει όταν ένα σύστημα που υποτίθεται ότι προστατεύει τους ανθρώπους αποτυγχάνει.

Η επιθεωρητής Liz Nyles (Siobhan Finneran) είναι μια αστυνομικός που βρίσκεται σε μπελάδες μετά την προσωπική της διακινδύνευση λόγω της σχέσης της με έναν συνάδελφό της. Ωστόσο, έχει κίνητρο να αντισταθεί και να ανακαλύψει την αλήθεια για τη διαφθορά μέσα στη μονάδα της.

*Σύντομα στο ITVX

