Το Happy Traveller έχει ξεκινήσει ένα συναρπαστικό οδοιπορικό σε μία από τις πιο αραιοκατοικημένες αλλά ταυτόχρονα ενδιαφέρουσες χώρες του κόσμου, τη Ναμίμπια στη Νότια Αφρική.

Το Σάββατο 6 Απριλίου, στο δεύτερο μέρος του ταξιδιού, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα επισκέπτονται ένα παραδοσιακό χωριό των Χίμπα, μία από τις τελευταίες νομαδικές φυλές της αφρικανικής ηπείρου. Βλέπουν τα παραδοσιακά σπίτια και μαθαίνουν για τις ενδυμασίες τους, την ιδιαίτερη κόμμωση και την καθημερινότητά τους.

Στη συνέχεια, πηγαίνουν στη περιοχή των Νταμάρα (Damaraland) και συγκεκριμένα στο Twyfelfontein για να δουν ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της χώρας - τις φημισμένες σκαλιστές απεικονίσεις ζώων στους βράχους που έφτιαξαν οι ιθαγενείς της περιοχής πριν από χιλιάδες χρόνια. Ένα εντυπωσιακό αξιοθέατο που έχει μπει στη λίστα πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Αμέσως μετά, πηγαίνουν σε ένα εικονικό χωριό όπου βλέπουν τη ζωή της φυλής Damara εδώ και χιλιετίες.

Βλέπουν επίσης ένα εντυπωσιακό απολιθωμένο δάσος με πετρωμένα δέντρα που ήρθαν στην περιοχή με ποτάμια από την Κεντρική Αφρική πριν από εκατομμύρια χρόνια. Το οδοιπορικό συνεχίζεται στις ακτές στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου βρίσκεται η απέραντη έρημος Ναμίμπ, από όπου έχει πάρει το όνομά της η χώρα. Εξερευνούν την παγκοσμίου φήμης ακτή των σκελετών, όπου βλέπουν μία τεράστια αποικία από φώκιες ανάμεσα στις οποίες περπατούν για να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο. Το επεισόδιο αυτό ολοκληρώνεται σε ένα από τα πολλά ναυάγια που μπορεί να δει κανείς στην ατελείωτη ακτογραμμή της χώρας.

