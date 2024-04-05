Λογαριασμός
Γειτονιές στο Πιάτο: Στη διαχρονική Κυψέλη - Δείτε το τρέιλερ

Το Σάββατο 6 Απριλίου στις 16.45, στον ΣΚΑΪ - Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο  

Επιστρέφοντας στην Αττική οι «Γειτονιές στο Πιάτο» κι ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επισκέπτονται το Σάββατο 6 Απριλίου στις 16.45 μια από τις πιο ανερχόμενες περιοχές, τη διαχρονική Κυψέλη. 

Δείτε το τρέιλερ

Η πρώτη στάση γίνεται στον πεζόδρομο της Αγίας Ζώνης έξω από τον Γεωργιανό Φούρνο, «Μάριλι». Η μυρωδιά της ζύμης που σιγοψήνεται στον παραδοσιακό θολωτό φούρνο είναι μαγική. Γεύσεις που ταξιδεύουν όπως το χατσαπούρι και η γεωργιανή τυρόπιτα αλλά και πίτες με σπανάκι, πατάτα, κιμά, μανιτάρια, ακόμα και φασόλια! 

Ακολουθεί ένα ξεχωριστό σαντουιτσάδικο που οραματίστηκε ο ιδιοκτήτης και σεφ Μιχάλης Βραχλιώτης, το «Carpus». Ο σεφ ήθελε ένα μαγαζί στο οποίο θα μπορούσε να δημιουργεί και να βάζει τις συνταγές του μέσα σε ψωμάκια. Στο μενού του πρωταγωνιστούν η σιγοψημένη πορκέτα, το χειροποίητο παστράμι, η κοκκινιστή προβατίνα και εξαιρετικά αλλαντικά που παραγεμίζουν ολόφρεσκα μπριος και φοκάτσιες. 

Το «Dylan» του σεφ Βαγγέλη Βέη με τη μεγάλη προϋπηρεσία στο fine dining αποτελεί την επόμενη στάση. Δημιουργικές συνταγές εκτελεσμένες με εξαιρετικές τεχνικές και με απλά υλικά προσφέρουν μοναδικές γεύσεις σε ένα προσιτό, πεντανόστιμο μενού.

Η περιήγηση ολοκληρώνεται με τη «Λίζα», μία εξαιρετική πιτσαρία με χειροποίητο ζυμάρι αργής ωρίμανσης, πάνω στο οποίο απλώνονται κλασικά αλλά και πιο ασυνήθιστα υλικά δημιουργώντας απίστευτες πίτσες που ψήνονται σε μικρούς, θολωτούς, μαντεμένιους φούρνους.

Η επιστροφή στο στούντιο φέρνει δύο ξεχωριστές συνταγές από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο: σαλάτα καπριτσιόζα με σολομό και ραβανί με γιαούρτι. 

