Οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ ακολουθούν τον Giles Coren και την Monica Galetti στο εσωτερικό των πιο εντυπωσιακών ξενοδοχείων του κόσμου, μέσα από τη συναρπαστική σειρά ντοκιμαντέρ Amazing Hotels, παραγωγής BBC, κάθε Σάββατο στις 15.45.

Το Σάββατο 6 Απριλίου, ταξιδεύουμε 200 χλμ βόρεια από τον Αρκτικό Κύκλο στην καρδιά της παγωμένης Λαπωνίας για να επισκεφτούμε το παγκοσμίου φήμης Icehotel. Με θερμοκρασίες που τον χειμώνα πέφτουν στους -30°C, το πολικό φως, το αστραφτερό χιόνι και τα εκτεταμένα δάση συνθέτουν ένα τοπίο σχεδόν εξωπραγματικό για τους επισκέπτες.

Το ασυνήθιστο ξενοδοχείο λειτουργεί εδώ και 27 χρόνια και διαθέτει 20 δωμάτια, όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Τα δωμάτια, από πάγο και χιόνι, χτίζονται εξαρχής κάθε χρόνο από εξειδικευμένους αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες και με ένα μοναδικό έργο τέχνης από πάγο μέσα σ’ αυτά. Η θερμοκρασία στα δωμάτια δεν ξεπερνά τους -5°C, ενώ το μενού περιλαμβάνει τάρανδο και άλλες τοπικές πρώτες ύλες ενώ οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν το Βόρειο Σέλας και να κάνουν αποστολές στην άγρια φύση με εκπαιδευμένους οδηγούς. Το ξενοδοχείο έχει και δικό του εργοστάσιο επεξεργασίας πάγου και κατασκευάζει αντικείμενα όπως πιάτα και ποτήρια.

Με 30.000 επισκέπτες τον χρόνο, το Icehotel προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες σε ένα παγωμένο αλλά ταυτόχρονα «ζεστό» περιβάλλον.



