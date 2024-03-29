Happy Traveller στη Ναμίμπια: Το Α’ Μέρος, το Σάββατο 23 Μαρτίου στις 17.45, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

Το Happy Traveller ξεκινά ένα ιδιαίτερο ταξίδι σε μία από τις πιο αραιοκατοικημένες χώρες της γης. Το Σάββατο 30 Μαρτίου, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα ξεκινούν ένα εντυπωσιακό roadtrip στη Ναμίμπια στη Νότια Αφρική.

Δείτε το trailer:

Πριν ξεκινήσουν το πολυήμερο ταξίδι για την Αφρική, η οικογένεια του Happy Traveller πηγαίνει μία μικρή εκδρομή στον κάμπο της Βέροιας για να δει το μαγευτικό θέαμα των ανθισμένων ροδακινιών της Ημαθίας. Αφού νιώσουν ότι η άνοιξη μπήκε για τα καλά, πηγαίνουν στο αεροδρόμιο και παίρνουν αεροπλάνο αρχικά για την Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, και στη συνέχεια για την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Ναμίμπιας, το Βίντχουκ.

Εξερευνούν την πόλη, βλέποντας τα αξιοθέατα και μαθαίνοντας την ιστορία της χώρας. Πετυχαίνουν τον «Μαραθώνιο του Βίντχουκ» και πηγαίνουν σε μία τοπική αλλά μη τουριστική αγορά, όπου βλέπουν διαδεδομένα τρόφιμα της περιοχής και δοκιμάζουν κρέας από κλασικό αφρικανικό "meat bar".

Στη συνέχεια, ξεκινούν το οδοιπορικό τους προς τα βόρεια για να επισκεφτούν το πιο δημοφιλές, για σαφάρι, Εθνικό Πάρκο της Ναμίμπια, το Ετόσα, όπου βλέπουν άγρια ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Από τις κορυφαίες στιγμές του ταξιδιού, είναι όταν βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο κοπάδι ελεφάντων, που κολυμπούν, παίζουν και κάνουν… αμμόλουτρα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των ταξιδιωτών μας.

Το συναρπαστικό οδοιπορικό στη Ναμίμπια συνεχίζεται και στο επόμενο επεισόδιο του Happy Traveller με επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά και δημοφιλή αξιοθέατα ενώ φτάνουν μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού Ωκεανού.

HAPPY TRAVELLER

Κάθε Σάββατο στον ΣΚΑΪ

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.