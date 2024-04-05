Το σημερινό επεισόδιο ξεκινά με τον Αντώνη Βενίτη να βρίσκεται για ακόμα ένα απόγευμα στη θέση του Μονομάχου, με σκοπό να κερδίσει χρήματα για να καλύψει κάποιες ανάγκες.

Έχει συγκεντρώσει ήδη 3.043 ευρώ και έχει ακόμα δύο «όπλα»- βοήθειες για να εξοντώσει τους 20 εναπομείναντες αντιπάλους του. Θα τα καταφέρει;

Δείτε το τρέιλερ

Η Στέλλα Παπαστάθη που κάθεται στη θέση 13, καλείται να μπει στην αρένα του Μονομάχου και να δώσει τη δική της μάχη με τους 100 αντιπάλους. Γρήγορα, αναγκάζεται να καταφύγει στη λύση των βοηθειών, χωρίς όμως τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Μετά από νέα κλήρωση, νικητής είναι ο Κωνσταντίνος Μπαμπουκλής από τη θέση 11. Προσπαθώντας να διατηρήσει τη ψυχραιμία του, ο Ιχθυολόγος ξεκινά τις γνωστικές μονομαχίες και ελπίζει σε μία καλύτερη τύχη από την προκάτοχο του.

Πηγή: skai.gr

