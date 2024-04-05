Λογαριασμός
«Ο Μονομάχος»: Ελπίζει σε καλύτερη τύχη από την προκάτοχό του - Δείτε το τρέιλερ

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Φερεντίνος

Το σημερινό επεισόδιο ξεκινά με τον Αντώνη Βενίτη να βρίσκεται για ακόμα ένα απόγευμα στη θέση του Μονομάχου, με σκοπό να κερδίσει χρήματα για να καλύψει κάποιες ανάγκες.

Μονομαχος

Έχει συγκεντρώσει ήδη 3.043 ευρώ και έχει ακόμα δύο «όπλα»- βοήθειες για να εξοντώσει τους 20 εναπομείναντες αντιπάλους του. Θα τα καταφέρει;

Δείτε το τρέιλερ

Η Στέλλα Παπαστάθη που κάθεται στη θέση 13, καλείται να μπει στην αρένα του Μονομάχου και να δώσει τη δική της μάχη με τους 100 αντιπάλους. Γρήγορα, αναγκάζεται να καταφύγει στη λύση των βοηθειών, χωρίς όμως τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Μονομαχος

Μετά από νέα κλήρωση, νικητής είναι ο Κωνσταντίνος Μπαμπουκλής από τη θέση 11. Προσπαθώντας να διατηρήσει τη ψυχραιμία του, ο Ιχθυολόγος ξεκινά τις γνωστικές μονομαχίες και ελπίζει σε μία καλύτερη τύχη από την προκάτοχο του.

 

Μονομαχος

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

