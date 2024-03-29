Τελικά, η Beyonce διασκεύασε το θρυλικό κομμάτι της Ντόλυ Πάρτον (Dolly Parton) Jolene, όπως είχε αναφέρει πριν λίγο καιρό, σαν ανεπιβεβαίωτη πληροφορία η σταρ της κάντρι.

Αυτό όμως που δεν μας είχε πει η κυρία Πάρτον, είναι ότι στο διασκευασμένο κομμάτι της Beyonce , που θα περιλαμβάνεται στον πολυαναμένομενο κάντρι δίσκο "Cowboy Carter", κάνει και η ίδια guest!

Μάλιστα σε sample που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνεται η Parton ως καρτούν σε ένα μικρό ιντερλούδιο, πριν το κομμάτι: «Έι γλυκιά B, είμαι η Dolly P. Ξέρεις αυτή την κοπελιά με τα καλά μαλλιά για την οποία τραγουδάς; (για το τραγούδι "Sorry" που κυκλοφόρησε το 2016 η Beyonce, αφήνοντας εποχή με την ατάκα "Becky with the good hair"(Η Becky με τα καλά μαλλιά)».

«Μου θυμίζει κάποια που ήξερα από παλιά, μόνο που αυτή είχε τούφες καστανόξανθων μαλλιών, ευλογημένη να είναι η καρδιά της. Μπορεί τα μαλλιά τους να είχαν διαφορετικό χρώμα, αλλά πονούσε το ίδιο» λέει η Πάρτον.

Η Beyonce «πείραξε» και τους στίχους του τραγουδιού , έγιναν λίγο πιο επιθετικοί, αλλά το νόημα - όπως το original κομμάτι – είναι το ίδιο: Η τραγουδίστρια απευθύνεται σε μία γυναίκα, την Jolene, που θέλει να "κλέψει" τον σύντροφό της...

Πηγή: skai.gr

