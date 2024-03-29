Γεννητούρια στον Happy 104!

Καλώς τα δεχτήκαμε! Να μας ζήσει!

Ένα ολόγλυκο μπεμπάκι ήρθε στον κόσμο του Happy 104!

Ο Σωτηράκης ο Καλυβάτσης.

Μέσα από τ’ αθώα ματάκια του- κάθε πρωί 08.00-10.00- θ’ αντικρίζει την καθημερινότητα, θα μας λέει τραγουδάκια και παραμυθάκια και θα μας χαρίζει απλόχερα γέλια και χαρές. Και το υποσχέθηκε: Δε θα λέει βρωμόλογα και δε θα πατάει με τα παπούτσια στο στούντιο όταν έχουμε σφουγγαρίσει.

Ακούστε τον μικρό Σωτήρη Καλυβάτση κι αντί για κουδουνίστρες, σαλιάρες και πάνες, ετοιμάστε ντισκομπάλες, ηχεία και βινύλια.

Δείξτε απλόχερα την αγάπη σας στον χαριτωμένο μπέμπη μας.

Οι ευτυχείς γονείς.

Οι ακροατές του Happy 104

“Happy Kaly”

Από 1η Απριλιου, ο Σωτήρης Καλυβάτσης,

κάθε πρωί 08.00-10.00 στον Happy 104

Happy 104. Μια χαρά!

www.happy104.gr

#happy104 #happykaly

