Guillaume Canet: Πρωταγωνιστεί στο νέο θρίλερ του Netflix «Ad Vitam»

Το Netflix ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας δράσης «Ad Vitam» με πρωταγωνιστή τον Γάλλο ηθοποιό και σκηνοθέτη, Γκιγιόμ Κανέ.

Το σενάριο συνυπογράφει ο ίδιος ο σταρ με τον Rodolphe Lauga και τον David Corona, ενώ αναλαμβάνει και μέρος της παραγωγής μαζί με τον Jean Cottin μέσω της εταιρείας «Cabanes».

Σε σκηνοθεσία του Rodolphe Lauga πρωταγωνιστούν επίσης οι Stéphane Caillard, Nassim Lyes, Zita Hanrot καθώς και ο βραβευμένος με Σεζάρ Alexis Manenti.

Guillaume Canet Action Thriller ‘Ad Vitam' Begins Shoot in Paris For Netflix https://t.co/b4Ukv5D6My — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 17, 2024

Ο διάσημος πρωταγωνιστής υποδύεται «τον Franck Lazareff, ο οποίος μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του, πρέπει να βρει τη σύζυγό του Leo, η οποία έχει πέσει θύμα απαγωγής από ομάδα ένοπλων. Σύμφωνα με την περιγραφή της ταινίας, στην προσπάθεια του να την βρει ανακαλύπτει ότι το παρελθόν του τον κυνηγάει».

Τα γυρίσματα στο Παρίσι και τις Βερσαλλίες θα διαρκέσουν έως τις 20 Ιουνίου. Όπως αναφέρει το Deadline, η ταινία «Ad Vitam» αναμένεται να κάνει ντεμπούτο αποκλειστικά στο Netflix το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

