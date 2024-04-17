Μέντα Live special με τη Γιώτα Νέγκα

Την Κυριακή 28 Απριλίου στις 20.30, ο Μέντα 88 παρουσιάζει ένα ακόμα ΜΕΝΤΑ Live Special με μια από τις κορυφαίες γυναικείες φωνές της μουσικής σκηνής, τη Γιώτα Νέγκα.

Ένα πολύ προσωπικό, ατμοσφαιρικό, unplugged ΜΕΝΤΑ LIVE, γεμάτο ιστορίες, τραγούδια και παρεΐστικη διάθεση, μια κυριακάτικη συναυλία ειδικά φτιαγμένη για τους ακροατές του ΜΕΝΤΑ 88. Στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, Αεροφυλάκιο 1 – Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ».

Η είσοδος στο Μέντα Live special πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88!

Μέντα Live!

Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88!

