Οι ομάδες είναι συγκλονισμένες από τα νέα σχετικά με τον πατέρα του James και τη μεγάλη του περιπέτεια και οι συζητήσεις στην παραλία επικεντρώνονται σε αυτό το θέμα.

Δείτε το trailer:

Η Κόκκινη ομάδα μετά και τη χθεσινή ήττα της μετράει ήδη δύο υποψηφιότητες με τους Γιώργο Παπαχαραλάμπους και Χριστόφορο Ταξίδη να γνωρίζουν ήδη πως την Πέμπτη τους περιμένει μονομαχία.

Απόψε οι δύο ομάδες αναμετρούνται στο στίβο μάχης για την τρίτη ασυλία κάτω από καταρρακτώδη βροχή. Ποιος θα είναι ο τρίτος υποψήφιος;

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

