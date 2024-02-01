Περσεφόνη: Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μέγαρο για τη νέα παράσταση της Έλλης Παπακωνσταντίνου

Η «Περσεφόνη», σε μουσική σύνθεση του Δημήτρη Μαραγκόπουλου και σύλληψη, λιμπρέτο και σκηνοθεσία της Έλλης Παπακωνσταντίνου, ανεβαίνει σε παγκόσμια πρεμιέρα στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου. Η παράσταση διερευνά την αέναη, μυστική σχέση ζωής και θανάτου. Αντλεί έμπνευση από τον κόσμο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και της μυθολογίας, παραμένοντας παράλληλα αγκιστρωμένη στο σήμερα. Η Περσεφόνη, η Δήμητρα, ο Πλούτωνας και ο Ερμής μας οδηγούν στα σταυροδρόμια αρχαίων μύθων, ψυχανάλυσης, οικολογίας και φεμινισμού. *Παίζουν: Σαβίνα Γιαννάτου, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Άννα Αναστασία Σμέρου, Ilya Algaer, Μάιρα Μανιάρα.

Παραστάσεις: Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου, στις 21:00

Εισιτήρια: 9 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 18 € ● 26 € ● 32 € ● 38 € ● 45 €. Προπώληση: 210 72 82 333 , megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000 | Email: webmaster@megaron.gr | https://www.megaron.gr

«Δεσποινίς Τζούλια», του Άουγκουστ Στρίντμπεργκ στο Θέατρο Φούρνος

Ο Πάνος Κούγιας, αριστούχος απόφοιτος του πρώτου τμήματος σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου, καταπιάνεται με το κλασικό αριστούργημα του Άουγκουστ Στρίντμπεργκ «Δεσποινίς Τζούλια». Στο Θέατρο Φούρνος θα παρακολουθήσουμε το εμβληματικό έργο «Δεσποινίς Τζούλια» του Άουγκουστ Στρίντμπεργκ, ιδωμένο μέσα απ’ τον κώδικα της σιωπής. Τα δρώντα πρόσωπα της παράστασης, εξερευνούν τα όρια της μοναξιάς γύρω από τη κοσμογονική διερώτηση: «Είναι ο έρωτας ένα ανθρώπινο αυτοάνοσο;».

Παίζουν: Μενέλαος Κυπαρίσσης, Δάφνη Σκρουμπέλου, Ματίνα Στάμου, h_theia_Soula

Παραστάσεις: Από 1 Φεβρουαρίου 2024. Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00

Εισιτήρια: Από 8€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Φούρνος, Μαυρομιχάλη 168, Εξάρχεια. Tηλέφωνο: 21 0646 0748

To Polis Ensemble στο Ίλιον Plus

Το μουσικό σχήμα Polis Ensemble εμφανίζεται στη μουσική Ίλιον Plus στην Αθήνα, την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024. Το Polis Ensemble αποτελείται από έξι μουσικούς της νέας γενιάς με πολύ σημαντικές συνεργασίες στο ενεργητικό τους, τόσο στην εγχώρια σκηνή όσο και στο εξωτερικό. Μια μουσική παράσταση με πρωτότυπες δημιουργίες από τη δισκογραφία τους, καθώς και επιλεγμένες συνθέσεις και σκοπούς που τους εκφράζουν. Το σεξτέτο Polis Ensemble αποτελείται από τους μουσικούς: Νίκος Παραουλάκης (νέυ), Γιώργος Κοντογιάννης (λύρα), Στέφανος Δορμπαράκης (κανονάκι), Αλέξανδρος Καψοκαβάδης (πολίτικο λαούτο), Θεόδωρος Κουέλης (κοντραμπάσο) και Μανούσος Κλαπάκης (κρουστά).

Πέμπτη 1/2, 21:00

Εισιτήρια: 8€. Προπώληση: more.com

Ίλιον Plus, Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0882 4383

Μιχάλης Οικονόμου: Η αλχημεία της ζωγραφικής του στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Εκατόν δεκαέξι έργα του σημαντικού έλληνα ζωγράφου Μιχάλη Οικονόμου συνθέτουν την έκθεση, με τίτλο «Μιχάλης Οικονόμου. Η αλχημεία της ζωγραφικής», που επιμελείται η Αφροδίτης Κούρια και εγκαινιάζεται την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη. Πρόκειται για ευφάνταστα έργα, τα οποία αντανακλούν άμεσα τη βαθιά επιθυμία του ίδιου του ζωγράφου, ο οποίος τόνιζε: «Θέλω να δώσω αίσθημα, όσο μπορώ περισσότερο αίσθημα…» Έτσι, μέσα από τους πίνακες του, όπως «Το κόκκινο βουνό», «Η Ακρόπολη», «Ξωκκλήσι με πέντε κυπαρίσσια», «Ψαρόσπιτο», «Ύδρα», αλλά και «Το σπίτι που ονειρεύεται», «Martigues», «Σπίτι με κόκκινη τέντα», «Μετά τη βροχή», αναδύονται έντονες αισθήσεις.

Διάρκεια Έκθεσης: 1 Φεβρουαρίου – 12 Μαΐου 2024

Ωράριο: Δευ/Τρi/Τετ/Παρ/Σάβ/Κυρ: 10:00 – 18:00. Πέμπτη: 10:00 – 20:00

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 &, Μέρλιν 1, Αθήνα. Τηλ: 210 3611206. Ε: Info@Thf.Gr | https://thf.gr/el

