Στο τελευταίο επεισόδιο του Survivor γίναμε μάρτυρες μιας από τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχουν γίνει διαχρονικά στο reality επιβίωσης.

Οι Μαχητές ξεκίνησαν από την αρχή στραβά τον αγώνα και σύντομα βρέθηκαν να χάνουν με το αποθαρρυντικότατο 9-5.

Η Ζωή Ασουμανάκη ήταν από τις παίκτριες που έκαναν τη διαφορά για τους Διάσημους, καθώς έπαιρναν πόντους που δεν περίμεναν, την ίδια στιγμή που για τους Μαχητές έχαναν παίκτες όπως η Δώρα.

Μετά από ορισμένες σωστές επιλογές ματσαρισμάτων και πολλά κιλά μαχητικού πνεύματος, οι Μπλε κατάφεραν να φέρουν τον αγώνα στο 9-9. Εκεί οι δύο ομάδες είχαν την επιλογή να παίξουν οι δύο καλύτεροι παίκτες τους αντίπαλοι, ανεξαρτήτως φίλου. Η Κατερίνα Δαλάκα, επέλεξε να βρεθεί αντιμέτωπη στον Φάνη Μπολέτση.

Το αποτέλεσμα δυστυχώς για εκείνη δεν ήταν το επιθυμητό. Ο Φάνης κέρδισε, οι Μαχητές πήγαν στο 10 και ο δρόμος για το 12 και το σημαντικό έπαθλο φαγητού ανοιγόταν μπροστά τους. Η πρώην νικήτρια του παιχνιδιού, σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους συμπαίκτες της είπε πως θέλει να γίνει η ανατροπή, για να δει μετά τις φάτσες των αντιπάλων.

Ο Φάνης και η υπόλοιπη ομάδα απ'ότι φάνηκε άκουσε τη συγκεκριμένη φράση, και μόλις εκείνος και η Δώρα έφεραν το τελικό 12 απέναντι στην Κατερίνα Δαλάκα, έσπευσε να της απαντήσει...

Μετά το αγώνισμα, ο παίκτης των Μαχητών ρωτήθηκε για την κίνησή του αυτή και παρέθεσε τα γεγονότα. Η Κατερίνα Δαλάκα επέλεξε να μην σχολιάσει κάτι, παρά να αφήσει να εννοηθεί ότι η νίκη των Μπλε δεν ήταν δίκαιη.

