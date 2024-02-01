Σωτήρης Λαμάι. Ένα όνομα, που αν και έμεινε στον Άγιο Δομίνιο για μόλις 2 εβδομάδες, κατάφερε να αφήσει το στίγμα του ανεξίτηλο, τόσο με το χιούμορ και τις επικές του ατάκες, όσο με την προσωπική του διαδρομή εντός και εκτός παιχνιδιού.

Ο tik toker ήταν ένας από τους 4 μονομάχους της τελευταίας μονομαχίας αποχώρησης. Η πρώτη του αναμέτρηση ήταν με τον αγαπημένο του Αλέξανδρο Παππά, από τον οποίο ηττήθηκε εύκολα.

Παράλληλα ο Rob έκανε ξανά το θαύμα του απέναντι στον Σταμάτη, και κατάφερε να παραμείνει για ακόμα μία εβδομάδα.



Ο Λαμάι αγωνίστηκε με το Σταμάτη για το ποιος θα αποχωρήσει. Η αναμέτρηση πήρε άγρια ομορφιά όταν ο Λαμάι κατάφερε να κάνει το 3-3 και να στείλει τον αγώνα σε μια τελευταία μάχη "ζωής και θανάτου".

Στην τελευταία αναμέτρηση ο Σωτήρης Λαμάι επέλεξε να κατεβάσει ταχύτητα και να αφήσει τον Σταμάτη να παραμείνει στο παιχνίδι. Όπως είπε αργότερα, το σημαντικό είναι τι πρότυπα βλέπουν τα παιδιά μας, και αυτό υπηρέτησε.

