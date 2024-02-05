Αλίφειρα, του Ανδρέα Στάικου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει το νέο έργο του σημαντικού συγγραφέα Ανδρέα Στάικου, «Αλίφειρα», μια εξωφρενική, όσο και πικρή κωμωδία που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του ίδιου, πρωτότυπη μουσική του Νίκου Ξυδάκη, σκηνικά του Αλέξη Κυριτσόπουλου και έναν θίασο εκλεκτών ηθοποιών (Δημήτρης Πασσάς, Ελένη Ζαραφίδου, Εμμανουέλα Κοντογιώργου, Αιμιλία Μήλιου). Μια μυστηριώδης «ανώτερη δύναμη» έχει καθηλώσει στην Αλίφειρα, εκτός από τους ελάχιστους εναπομείναντες ζωντανούς-νεκρούς κατοίκους, και κάποιους νέους οι οποίοι παραμένουν, για διάφορους σαφείς και ασαφείς λόγους, μέσα στην ερημιά και τη μοναξιά, σε διαρκή και ατέρμονη προσμονή, με συντροφιά τις αρχαίες πέτρες, τις κουκουβάγιες, τις σαύρες και τις αράχνες. Η κλοπή της σανίδας από το μοναδικό παγκάκι του χωριού και η άφιξη, για πρώτη φορά, ενός νεαρού αρχαιολόγου, εκλαμβάνονται ως κοσμοϊστορικά γεγονότα που αναστατώνουν και ξυπνούν την Αλίφειρα από τον λήθαργό της. Η καχυποψία και η έρευνα για την αναζήτηση του πιθανολογούμενου υπόπτου για την κλοπή της σανίδας λαμβάνει αστυνομικές διαστάσεις ενώ η παρουσία του «ξένου» αναζωπυρώνει παλαιούς ανεκπλήρωτους έρωτες και δημιουργεί νέες προοπτικές, με αποκορύφωμα την έμμονη φαντασίωση του ζωηρότερου κοριτσιού της συντροφιάς για την πραγματοποίηση μιας μεγαλειώδους ουτοπίας…

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

15€ (κανονικό), 10€ (φοιτητικό, μαθητικό, άνω των 65 ετών), 8€ (άνεργοι, αμεα, ομαδικό άνω των 6 ατόμων), 6€ (ατέλειες ΣΕΗ, ΑΣΚΤ, ΠΕΣΥΘ)

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Σκηνή Ω, Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς

Σμύρνη μου Αγαπημένη in concert: Μια συναυλία με αρώματα από τη Σμύρνη στον Ελληνικό Κόσμο

Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης συνθέτης της θεατρικής παράστασης αλλά και της ταινίας «Σμύρνη μου Αγαπημένη» έρχεται για δύο μοναδικές συναυλίες 5 και 6 Φεβρουαρίου στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, τη Γλυκερία, τον Παντελή Θαλασσινό, τον Θοδωρή Μέρμηγκα και τη Σοφία Μέρμηγκα θα αποδώσουν μουσικές στιγμές και τραγούδια της παράστασης αλλά και της ταινίας σε σενάριο Μιμής Ντενίση και σκηνοθεσία του Γρηγόρη Καραντινάκη. Με πρωτότυπα τραγούδια του Ανδρέα Κατσιγιάννη αλλά και όλα τα πολυαγαπημένα παραδοσιακά.

Δευτέρα 5 και Τρίτη 6/2 στις 20:30

Διακεκριμένη Ζώνη: 50€, Α’ Ζώνη: 42€, Β’ Ζώνη: 36€, Γ’ Ζώνη: 30€, Δ’ Ζώνη: 24€, Ε’ Ζώνη: 18€, Φοιτητικό – Ανέργων – Πολυτέκνων: 15€, Θέσεις ΑμεΑ (μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 212 254 0300): 15€

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» – Αίθουσα Αντιγόνη, Πειραιώς 254, Ταύρος

Μιχάλης Οικονόμου: Η αλχημεία της ζωγραφικής του στο Ίδρυμα Θεοχαράκη

Μετά την παρουσίασή της στην Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, στο Μέτσοβο, η έκθεση, που περιλαμβάνει 116 έργα του σημαντικού Έλληνα υπαιθριστή ζωγράφου των αρχών του 20ού αιώνα, Μιχάλη Οικονόμου μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Πρόκειται για ευφάνταστα έργα, τα οποία αντανακλούν άμεσα τη βαθιά επιθυμία του ίδιου του ζωγράφου, ο οποίος τόνιζε: «Θέλω να δώσω αίσθημα, όσο μπορώ περισσότερο αίσθημα…». Έτσι, μέσα από τους πίνακες του, όπως «Το κόκκινο βουνό», «Η Ακρόπολη», «Ξωκκλήσι με πέντε κυπαρίσσια», «Ψαρόσπιτο», «Ύδρα», αλλά και «Το σπίτι που ονειρεύεται», «Martigues», «Σπίτι με κόκκινη τέντα», «Μετά τη βροχή», αναδύονται έντονες αισθήσεις.

Δευτέρα, Τρiτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 10:00 – 18:00, Πέμπτη στις 10:00 – 20:00

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.