«Horizon, An American Saga»: Ο Kevin Costner επιστρέφει στα αμερικανικά γουέστερν

Το πρώτο μέρος της φιλόδοξης τετραμερής σειράς γουέστερν «Horizon, An American Saga», του Κέβιν Κόστνερ θα κάνει πρεμιέρα τον επόμενο μήνα στο Φεστιβάλ των Καννών σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών.

Και συγκεκριμένα οι δύο πρώτες ταινίες θα προβληθούν στις 19 Μαΐου στο διάσημο κινηματογραφικό φεστιβάλ, με τον δημιουργό και τους πρωταγωνιστές να δίνουν το παρών στο κόκκινο χαλί της Κρουαζέτ.

Kevin Costner’s Western Epic 'Horizon' Sets Cannes Film Festival Premiere https://t.co/HsNlvNLTiN — Variety (@Variety) April 8, 2024

Σημειώνεται ότι οι δύο παραγωγές, θα κάνουν το ντεμπούτο τους στις κινηματογραφικές αίθουσες αυτό το καλοκαίρι, από την Warner Bros. Η πρώτη αναμένεται στις 28 Ιουνίου και η δεύτερη στις 16 Αυγούστου. Οι άλλες δύο ταινίες δεν έχουν γυριστεί ακόμη.

«Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που είχα την χαρά να βρίσκομαι στην Κρουαζέτ», ανέφερε ο Κόστνερ σε δήλωσή του. «Περίμενα την κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψω και είμαι περήφανος που μπορώ να πω ότι αυτή η στιγμή ήρθε. Το «Horizon, An American Saga» είναι μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 35 χρόνια και δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο μέρος από τις Κάννες για να αποκαλύψω στον κόσμο το αποτέλεσμα μιας τόσο υπέροχης περιπέτειας. Οι Γάλλοι πάντα υποστήριζαν τις ταινίες και πίστευαν βαθιά στην κινηματογραφική δημιουργία. Όπως ακριβώς πιστεύω και εγώ για την ταινία μου».

Μαζί με τον Κόστνερ που υπογράφει την σκηνοθεσία σε σενάριο που έγραψε μαζί με τον Τζον Σ. Μπέιρντ και την παραγωγή πρωταγωνιστεί ένα πολυάριθμο καστ αστέρων μεταξύ των οποίων οι Σιένα Μίλερ, Σαμ Γουέρθινγκτον, Ντάνι Χιούστον, Τζίνα Μαλόουν, Μάικλ Ρούκερ και Γουίλ Πάτον.

Το 77ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 25 Μαΐου. Όπως αναφέρει το ΑP, Θα κάνει επίσης πρεμιέρα η ταινία της Warner Bros «Furiosa: A Mad Max Saga» του Τζορτζ Μίλερ.

Το επίσημο πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

