Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και οι «Γειτονιές στο πιάτο» επιστρέφουν αυτό το Σάββατο 20 Απριλίου στις 16.45 σε μία από τις πιο ζωντανές γαστρονομικές σκηνές της Ελλάδας, τη Θεσσαλονίκη.

Μια «Ουτοπία» αποτελεί την πρώτη στάση αυτής της νέας περιήγησης. Ένα μικρό μαγαζάκι τη δημιουργία του οποίου οραματίζονταν για χρόνια οι δύο δημιουργοί του. Ένα οινομαγειρείο με λίγα τραπεζάκια πολύ απλό και νόστιμο φαγητό. Σταθερή αξία στο μενού του το τραγανό και ζουμερό σνίτσελ ενώ καθημερινά προσφέρονται 2-3 επιλογές από σπιτικά μαγειρευτά, διαφορετικά κάθε φορά.

Φτάνοντας στην Καλαμαριά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επισκέπτεται ένα από τα πιο ξακουστά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, την «Καντίνα της Αννούλας». Μπορεί πλέον να μη στεγάζεται σε καντίνα, δεν έχει χάσει όμως ούτε ίχνος από τη γεύση και την προσωπικότητά της. Αναπόσπαστο κομμάτι του μενού της τα πελώρια και πεντανόστιμα σάντουιτς με πανσέτα, λουκάνικο ή σουβλάκι.

Ακολουθεί ο «Μουρούζης» ένα παλιό, κλασικό ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στο ίδιο σημείο από τα τέλη της δεκαετίας του ’70. Εξαιρετικά παραδοσιακά γλυκά σε έναν πολύ όμορφο χώρο γεμάτο παιδικά παιχνίδια, χρωματιστά κουτάκια και πολλά γλυκά αναμνηστικά.

Η βόλτα ολοκληρώνεται με μία στάση για ηπειρώτικους μεζέδες στο «Κιτς και σ’ έφαγα». Το μαγαζί της Ελένης και της Μαρίας προσφέρει επίσης πολλά πειραγμένα πιάτα όπως είναι τα ρεβίθια με κιμά, η προβατίνα με τραχανά και μία διαφορετική αλευρόπιτα.

Επιστρέφοντας στο στούντιο ο Δημήτρης Σκαρμούτσος δημιουργεί δύο ακόμα ξεχωριστές συνταγές: μανιτάρια στιφάδο και κοπανάκια κοτόπουλου με κάρυ.

