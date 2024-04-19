«Ο Μονομάχος»: Η φοιτήτρια που ανατρέπει τα στατιστικά - Δείτε το trailer

Το σημερινό επεισόδιο ξεκινά με κλήρωση ανάμεσα στους 12 δυνατούς αντιπάλους που κατάφεραν να βγάλουν εκτός παιχνιδιού τον τελευταίο Μονομάχο. Νικήτρια αναδεικνύεται η Εύα Καλλιτσουνάκη που εργάζεται σε super market και ταυτόχρονα σπουδάζει ψυχολογία.

Η 19χρονη φοιτήτρια κάνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ενώ στην 5η ερώτηση απαντάει σωστά και εξοντώνει 66 αντιπάλους της. Στην επόμενη ερώτηση χρησιμοποιεί μια από τις βοήθειες, «καθαρίζει» την κερκίδα των 100 και κερδίζει 5.385 ευρώ, ένα τρομερό στατιστικό καθώς η Εύα Καλλιτσουνάκη είναι η πρώτη παίκτρια που φεύγει νικήτρια μέσα σε 6 ερωτήσεις!

Η Rihanna βοηθάει στην «εκτόξευση» της Εύας:

Ο Στάθης Θαλασσέλης που κάθεται στη θέση 7, είναι ο επόμενος τυχερός που μπαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Εργάζεται ως business developer και κάνει μετατροπές σε ξένα νομίσματα για τους επενδυτές – πελάτες του. Άραγε, θα καταφέρει να μετατρέψει τους 100 αντιπάλους του σε... κέρδη;

