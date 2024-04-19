«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Το μαγειρικό επίπεδο ανεβαίνει στα ύψη- Δείτε το trailer

Ο Μιχαήλ και ο Αλέξανδρος έχουν ανεβάσει το μαγειρικό επίπεδο του παιχνιδιού στα ύψη αφού στα προηγούμενα επεισόδια, τα πιάτα τους απέσπασαν πολύ θετικά σχόλια από τον Έκτορα. Απέναντί τους θα σταθούν η Αγγέλα μαζί με την κόρη της Πόπη, που έρχονται από τη Χίο για να διαγωνιστούν στα ίσα με τους δύο φίλους.

Ο Μιχαήλ και ο Αλέξανδρος έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό στην κουζίνα της Μαμάς και έχουν κερδίσει 2.000 ευρώ. Σήμερα, ο Μιχαήλ καλείται να ετοιμάσει ένα ακόμη πιο δύσκολο πιάτο: «λευκό στιφάδο κοτόπουλο του Αναστάση με τηγανιτές πατάτες», μία συνταγή που έμαθε ο Αλέξανδρος από τον πατέρα του.

Η Πόπη και η Αγγέλα έχουν πολύ καλή σχέση και η μαμά βοηθά την κόρη στο κατάστημα με γυναικεία ρούχα που έχει στη Χίο. Σήμερα, θα συνεργαστούν και στην κουζίνα για να μαγειρέψουν «μελιτζάνες με μαστέλο». Θα είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτό που περίμεναν ή θα απογοητευτούν;

Ο Μάρκος και κυρίως ο Έκτορας παραδέχονται ότι τα σημερινά πιάτα είναι από τα καλύτερα που έχουν δοκιμάσει στην εκπομπή και η τελική απόφαση για τον σεφ αποδεικνύεται δύσκολη.

