My Style Rocks: Βαθμολογίες που ξαφνιάζουν - Δείτε το trailer

Οι βαθμολογίες που βάζουν οι διαγωνιζόμενες γίνονται αφορμή για εντάσεις στο σημερινό My Style Rocks!

Δείτε το trailer:

Η Ελισσάβετ αντιλαμβάνεται σκοπιμότητα πίσω από τους βαθμούς που βλέπει απέναντί της ενώ η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νικολίνα και την Αγάπη συνεχίζεται για τον ίδιο λόγο.

Και ενώ οι περισσότερες βαθμολογίες των διαγωνιζόμενων κινούνται σε… χαμηλά για την εποχή, επίπεδα η κριτική επιτροπή ξαφνιάζει ευχάριστα δίνοντας τεσσάρια και τριάρια!

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.