My Style Rocks: Βαθμολογίες που ξαφνιάζουν - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 16.15 στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks

Οι βαθμολογίες που βάζουν οι διαγωνιζόμενες γίνονται αφορμή για εντάσεις στο σημερινό My Style Rocks!

Δείτε το trailer:

Η Ελισσάβετ αντιλαμβάνεται σκοπιμότητα πίσω από τους βαθμούς που βλέπει απέναντί της ενώ η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νικολίνα και την Αγάπη συνεχίζεται για τον ίδιο λόγο.

my style

Και ενώ οι περισσότερες βαθμολογίες των διαγωνιζόμενων κινούνται σε… χαμηλά για την εποχή, επίπεδα η κριτική επιτροπή ξαφνιάζει ευχάριστα δίνοντας τεσσάρια και τριάρια!

my style

my style

my style

my style

Πηγή: skai.gr

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
