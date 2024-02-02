Pamela Anderson: Επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «The Last Showgirl»

Η Πάμελα Άντερσον και η Τζέιμι Λι Κέρτις πρωταγωνιστούν με ένα καστ αστέρων για τη νέα ταινία της εγγονής του Φράνσις Φορντ Κόπολα, Τζία.

Η ταινία «The Last Showgirl» είναι σε σενάριο της Κέιτ Γκέρστεν, ενώ την παραγωγή υπογράφουν ο Ρόμπερτ Σβάρτζμαν και η Ναταλί Φάρεϊ.

«Πάντα ήθελα να γυρίσω μια ταινία στο Λας Βέγκας» δήλωσε η Κόπολα στο Deadline. «Είμαι τόσο περήφανη για το καστ και το συνεργείο μας, ειδικά για την Πάμελα. Ανυπομονώ να μοιραστώ την τολμηρή και εκ βαθέων ερμηνεία της!», ανέφερε.

EXCLUSIVE: Pamela Anderson, Kiernan Shipka, Jamie Lee Curtis, Billie Lourd, Brenda Song, and Dave Bautista are starring in ‘The Last Showgirl,’ directed by Gia Coppola https://t.co/dgiqjSQon7 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 1, 2024

Η ταινία ακολουθεί μία σόουγουμαν, την Άντζι, η οποία πρέπει να βρει τι θα κάνει στο μέλλον, όταν η εκπομπή στην οποία εργαζόταν για 30 ολόκληρα χρόνια σταματά να προβάλλεται ξαφνικά ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση με την κόρη της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις ως Ροξάν, υποδύεται μια ιδιοκτήτρια καζίνο με μυστηριώδες παρελθόν. Ο χαρακτήρας της υπόσχεται να αποτελέσει τόσο πηγή στήριξης, όσο και καταλύτη για την εξέλιξη του σεναρίου.

Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης οι Ντέιβ Μπατίστα, Μπρέντα Σονγκ, Κίρναν Σίπκα και Μπίλι Λουρντ.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ημερομηνία κυκλοφορίας, αν και τα γυρίσματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

