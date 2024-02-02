Το Happy Traveller στον ΣΚΑΪ συνεχίζει το ταξίδι του στην Κάτω Ιταλία

Οι Happy Travellers συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Κάτω Ιταλία και ολοκληρώνουν το ξεχωριστό οδοιπορικό τους την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου εξερευνώντας την περιοχή της Καλαβρίας.

Επισκέπτονται τα δύο πιο γνωστά ελληνόφωνα χωριά της Καλαβρίας, την Bova γνωστή στα ελληνικά ως "ο Βούας" όπου κάνουν βόλτα στα στενά σοκάκια και θαυμάζουν τη θέα από την κορυφή του βράχου, όπου βρίσκεται το παλιό κάστρο.

Το χωριό αυτό, η χώρα του Βούα, θεωρείται ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ιταλίας.

Στη συνέχεια, βλέπουν το εγκαταλελειμμένο παλιό Ραχούδι καθώς και κάποια εντυπωσιακά φυσικά αξιοθέατα, όπως ο βράχος του δράκου.

Στο άλλο φημισμένο ελληνόφωνο χωριό της Καλαβρίας, το Galliciano, συναντούν ντόπιους και νιώθουν σαν να βρίσκονται σε ένα χωριό εντός Ελλάδος.

Τέλος, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα επισκέπτονται και τον ιστορικό Κρότωνα, μία από τις αρχαίες ελληνικές πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας που ήταν ξακουστή για την παράδοση στον αθλητισμό αλλά και τις επιστήμες, αφού εκεί ίδρυσε τη σχολή του ο Πυθαγόρας.

Βλέπουν τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, ό,τι απέμεινε από το Ναό της Ήρας στο "Capo Colona" και ένα από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα της νότιας Ιταλίας.

Με το επεισόδιο της Κυριακής ολοκληρώνεται η τριλογία στην Κάτω Ιταλία, με τα φημισμένα ελληνόφωνα χωριά, τις ιστορικές τοποθεσίες και την έντονη αίσθηση πως βρίσκεσαι στην Ελλάδα!

