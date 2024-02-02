Ewan McGregor: Δεν ήθελε να υποδυθεί τον Obi Wan Kenobi στο «Star Wars»

O Γιούαν ΜακΓκρέγκορ αποκάλυψε ότι αρχικά δεν ήθελε να υποδυθεί τον Όμπι -Ουάν Κενόμπι στο «Star Wars» και παραδέχθηκε: «Δεν πίστευα ότι έχει κάποια σχέση με μένα».

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός είπε ότι ετοιμαζόταν να αναλάβει ρόλο σε άλλη ταινία προτού εμφανιστεί στο «Star Wars: Episode I – The Phantom Menace το 1999».

«Πίστευα, εκείνη τη στιγμή, ότι ήμουν ηθοποιός του Ντάνι Μπόιλ. Η ταινία "The Beach" ήταν πιο σημαντική και το εννοούσα, δεν ήταν επίπολαιο. Ζήτησα συμβουλές από πολλούς ανθρώπους» εξήγησε ο ηθοποιός, ο οποίος συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Γκέτεμποργκ σύμφωνα με το Variety.

«Είμαι χαρούμενος που είμαι αυτός ο χαρακτήρας για πολλούς ανθρώπους, αλλά όταν βγήκαν αυτές οι ταινίες Star Wars, δεν ήταν δημοφιλείς. Ήταν δύσκολο. Η πρώτη ταινία δέχθηκε αρνητικές κριτικές και έπρεπε να γυρίσουμε άλλες δύο! Ήταν περίεργο να παίζεις σε μια ταινία που δεχόταν επικρίσεις».

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν ο ΜακΓκρέγκορ επιλέχθηκε για τον ρόλο στη σειρά επιστημονικής φαντασίας του Τζορτζ Λούκας, ήταν πιο διάσημος για τις συνεργασίες του με τον Βρετανό σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ, τις ταινίες «Trainspotting» και «A Life Less Ordinary».

Ewan McGregor was "very reluctant" to play Obi-Wan Kenobi and remembers the #StarWars prequels being "so disliked."



"That was hard. The first one was panned and we still had to make another two! It was weird to be in a film that was hammered." https://t.co/f2hgMuX4zQ — Variety (@Variety) February 1, 2024

Στην ταινία περιπέτειας «The Beach» του 2000 σε σκηνοθεσία Μπόιλ ο ΜακΓκρέγκορ είχε αρχικά επιλεγεί ως ο πρωταγωνιστής της προτού αντικατασταθεί τελικά από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ο ΜακΓκρέγκορ ήρθε σε επαφή με την υποκριτική βλέποντας τον θείο του, Ντένις Λόσον.

«Πρέπει να τον είδα πρώτα στο θέατρο, μια τεράστια εμπειρία για ένα παιδί και μετά στην τηλεόραση. Στη συνέχεια συμμετείχε σε μια ταινία με τίτλο "Star Wars" . Μας ενθουσίασε».

Παρά τις φήμες, δεν ήταν εκείνη η στιγμή που αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. «Ο θείος μου εξακολουθεί να παραξενεύεται που το «Star Wars» είχε τέτοιο αντίκτυπο. Ήθελα να γίνω σαν εκείνον, αλλά επίσης με συγκίνησε βαθιά. Του το είπα όταν ήμουν 9 και μου είπε: "Γύρνα πίσω σε μένα όταν μεγαλώσεις"» σημείωσε.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι του άρεσε η σειρά «Obi-Wan Kenobi» στην οποία συμμετείχε λέγοντας όμως ότι συμβαίνουν πολλά στη Disney και δεν υπάρχουν ακόμη συζητήσεις για τη δεύτερη σεζόν.

«Θα ήθελα πολύ να γυρίσω τη δεύτερη σεζόν, αλλά δεν υπάρχει ακόμη κάποια συζήτηση» τόνισε ο ΜακΓκρέγκορ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

