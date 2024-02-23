Μια μεγάλη έκπληξη περιμένει τους Survivors αυτή την Κυριακή στις 21.00 αφού κοντά τους θα βρεθεί ο Acun Ilicali και ένας καλός του φίλος, ο… Ronaldinho!

Δείτε το trailer:

Οι Μπλε και οι Κόκκινοι θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ένα από τα πιο δυνατά έπαθλα που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής σε έναν αγώνα footvolley με τον Acun Ilicali και τον θρυλικό Ronaldinho!

Οι δύο ομάδες ενώνονται και επιλέγουν τρεις δυάδες παικτών για το footvolley με πρώτη τον Σάββα Γκέντσογλου και τον Γιώργο Γκιουλέκα. Οι Survivors θα πρέπει να καταφέρουν να πάρουν μία νίκη σε τρία σετ για να εξασφαλίσουν το μεγάλο έπαθλο! Θα τα καταφέρουν;

Πηγή: skai.gr

