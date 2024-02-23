Λογαριασμός
Survivor 2024: Footvolley με Ατζούν και τον θρύλο του ποδοσφαίρου Ροναλντίνιο - Δείτε το trailer

Κυριακή έως Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Ronaldinho

Μια μεγάλη έκπληξη περιμένει τους Survivors αυτή την Κυριακή στις 21.00 αφού κοντά τους θα βρεθεί ο Acun Ilicali και ένας καλός του φίλος, ο… Ronaldinho!

Δείτε το trailer:

Οι Μπλε και οι Κόκκινοι θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν ένα από τα πιο δυνατά έπαθλα που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής σε έναν αγώνα footvolley με τον Acun Ilicali και τον θρυλικό Ronaldinho!   

Ronaldinho

Οι δύο ομάδες ενώνονται και επιλέγουν τρεις δυάδες παικτών για το footvolley με πρώτη τον Σάββα Γκέντσογλου και τον Γιώργο Γκιουλέκα. Οι Survivors θα πρέπει να καταφέρουν να πάρουν μία νίκη σε τρία σετ για να εξασφαλίσουν το μεγάλο έπαθλο! Θα τα καταφέρουν;

Πηγή: skai.gr

