My Style Rocks: Το λευκό του χειμώνα - Δείτε το trailer

Στα λευκά πρέπει να ντυθούν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks με outfits στο λευκό του χειμώνα. Όπως τονίζουν οι κριτές υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε ένα χειμωνιάτικο λευκό σύνολο και στη…. Βασίλισσα του Χιονιού!

Δείτε το trailer:

Η Φωτεινή εντάσσει στο σύνολό της ένα κασκόλ-φίδι και υποστηρίζει πως το έφερε για να… βρεθεί στο φυσικό του περιβάλλον! Η Ανδριάνα σε ένα προσωπικό ξέσπασμα αποκαλύπτει πως χώρισε πρόσφατα και αιτία ήταν η συμμετοχή της στο παιχνίδι! Τι μοιράζεται με την κριτική επιτροπή και ποιες συμβουλές παίρνει;

Τα σχόλια για τα looks που ακούγονται ορισμένες φορές είναι δηκτικά… Ποια εμφάνιση αρνείται να σχολιάσει με λεπτομέρειες η Casablanca λέγοντας πώς είναι «επώδυνο» για εκείνη;

Τελικά, οι διαγωνιζόμενες θα δούνε άσπρη μέρα με αυτό το task ή θα τα βάψουν μαύρα;

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.