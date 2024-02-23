Σενάριο της κινηματογραφικής σειράς «Star Wars» που άφησε ο Χάρισον Φορντ σε ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο, πωλήθηκε πάνω από 10.000 αγγλικές λίρες σε δημοπρασία.

Ο ηθοποιός νοίκιασε το διαμέρισμα το 1976, ενώ γύριζε την ταινία «Star Wars: Episode IV – A New Hope» (Ο πόλεμος των άστρων: Επεισόδιο 4 - Μια νέα ελπίδα) και όταν μετακόμισε, άφησε κατά λάθος ένα προσχέδιο του σεναρίου της.

Στην περιγραφή του κειμένου ο οίκος δημοπρασιών ανέφερε: «Ένα αναθεωρημένο τέταρτο προσχέδιο του ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1: ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ – με τον αρχικό τίτλο Οι Περιπέτειες του Λουκ Σταρκίλερ από το «Journal of the Whills» του Τζορτζ Λούκας (Saga I) ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΣΤΡΩΝ (15 Μαρτίου 1976)».

Το σενάριο βρέθηκε στο σπίτι μιας οικογένειας, στο Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο, στο οποίο έμεινε ο Χάρισον Φορντ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Star Wars το 1976 και πιθανότατα είναι δικό του αντίγραφο που έμεινε πίσω μαζί με άλλα αντικείμενα, σημειώνεται.

«Περιλαμβάνει τη σκηνή στην οποία συναντάμε για πρώτη φορά τον Chewbaca (Τσουμπάκα) στην καντίνα, καθώς και εκείνη με τον Χαν Σόλο παρουσιάζει το πλήρωμα στο Milennium Falcon, μεταξύ πολλών άλλων διάσημων σκηνών και ατάκες από διαλόγους, συμπεριλαμβανομένης της «βαρετή συζήτηση ούτως ή άλλως».

Το σενάριο πωλήθηκε έναντι 10.795 αγγλικών λιρών σε έναν ανώνυμο συλλέκτη στη δημοπρασία του Excalibur Auctions.

Ο Φορντ έγινε γνωστός, αφού πρωταγωνίστησε ως Σόλο στο έπος επιστημονικής φαντασίας του Τζορτζ Λούκας το 1977. Εμφανίστηκε στα σίκουελ, The Empire Strikes Back (Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται) (1980) και Return of the Jedi (Η Επιστροφή των Τζεντάι) (1983) και επανέλαβε τον ρόλο στην ταινία The Force Awakens (Η Δύναμη Ξυπνάει) το 2015.

