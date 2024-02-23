O Αντώνης Μορφίδης από τη θέση 43 είναι ο σημερινός Μονομάχος που αφού διηγείται την περιπέτεια που έζησε την περίοδο των ερευνών για τη 17 Νοέμβρη, ετοιμάζεται να δώσει τη δική του μάχη για τα 100.000 ευρώ.

Δείτε το trailer:

Ο μηχανολόγος– ψυκτικός χρησιμοποιεί σταδιακά τις βοήθειες που έχει στη διάθεσή του και όταν τις εξαντλεί, εφαρμόζει έναν πιο αντισυμβατικό τρόπο σκέψης, όπως ακριβώς και στη ζωή του. Σύντομα λοιπόν, μένει μόνος εναντίον ενός και η μονομαχία τους μετατρέπεται σε ντέρμπι για γερά νεύρα καθώς απαντούν σε δύο συνεχόμενες ερωτήσεις και είναι και οι δύο σωστοί!

Δείτε απόσπασμα από τον Μονομάχο που αφηγείται την απίστευτη περιπέτεια του:

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.