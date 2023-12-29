Την Πρωτοχρονιά στις 11.50, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ υποδέχονται τη νέα χρονιά με την καλύτερη παρέα.

Η Φαίη Σκορδά μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τη Μαρία Φραγκάκη, τη Μάρτζυ Λαζάρου, τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη και τον Άγγελο Βουράκη κάνουν ποδαρικό στο 2024, με χαρά και αισιοδοξία!

Δείτε το trailer:

Πρώτη καλεσμένη της χρονιάς η πάντα λαμπερή Δήμητρα Ματσούκα που έρχεται με αποκαλυπτική διάθεση. Ο νέος χρόνος θέλει κέφι κι εμείς θα γιορτάσουμε στο πλατό με τα τραγούδια του Νικηφόρου.

Ο σεφ Βασίλης Καλλίδης ετοιμάζει μία λαχταριστή πάβλοβα και η Βάσια Μαυράκη μας δίνει τις προβλέψεις των ζωδίων για το 2024. Στο πρώτο FAY’S TIME της νέας χρονιάς, οι συντελεστές κόβουν την παραδοσιακή βασιλόπιτα ενώ η Παιδική-Νεανική Χορωδία «ConAnima» τραγουδά αγαπημένα μας χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

«FAY’S TIME»

Πρωτοχρονιά στις 11.50, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.