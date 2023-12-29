Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Fay's Time» με τη Φαίη Σκορδά: Πρωτοχρονιά με την καλύτερη παρέα! - Δείτε το trailer

Πρωτοχρονιά στις 11.50, στον ΣΚΑΪ

Φαίη Σκορδά

Την Πρωτοχρονιά στις 11.50, οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ υποδέχονται τη νέα χρονιά με την καλύτερη παρέα.

Η Φαίη Σκορδά μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τη Μαρία Φραγκάκη, τη Μάρτζυ Λαζάρου, τον Αλέξανδρο Κατσαρίδη και τον Άγγελο Βουράκη κάνουν ποδαρικό στο 2024, με χαρά και αισιοδοξία!

Φαίη Σκορδά

Δείτε το trailer:

Πρώτη καλεσμένη της χρονιάς η πάντα λαμπερή Δήμητρα Ματσούκα που έρχεται με αποκαλυπτική διάθεση. Ο νέος χρόνος θέλει κέφι κι εμείς θα γιορτάσουμε στο πλατό με τα τραγούδια του Νικηφόρου.

Ο σεφ Βασίλης Καλλίδης ετοιμάζει μία λαχταριστή πάβλοβα και η Βάσια Μαυράκη μας δίνει τις προβλέψεις των ζωδίων για το 2024. Στο πρώτο FAY’S TIME της νέας χρονιάς, οι συντελεστές κόβουν την παραδοσιακή βασιλόπιτα ενώ η Παιδική-Νεανική Χορωδία «ConAnima» τραγουδά αγαπημένα μας χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

«FAY’S TIME»
Πρωτοχρονιά στις 11.50, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Fay's time ΣΚΑΪ τηλεόραση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark