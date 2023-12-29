Χριστούγεννα με το Happy Traveller: Δείτε το trailer

Γιορτινό και το επόμενο επεισόδιο, το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στις 16.40, στον ΣΚΑΪ. Χιονισμένα τοπία, στολισμένες πόλεις, χριστουγεννιάτικα γλυκά, πολύχρωμα φωτάκια, μυρωδιές, γεύσεις και εορταστικές αγορές κάνουν ακόμη πιο μαγικά τα ταξίδια της οικογένειας του Happy Traveller.

Οι ταξιδιώτες μας στο προηγούμενο επεισόδιο ξεκίνησαν ένα οδοιπορικό σε 4 χώρες και 4 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε 4 ημέρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Επισκέφτηκαν την αριστοκρατική Βιέννη, την κουκλίστικη Μπρατισλάβα αλλά και την παραμυθένια Βουδαπέστη και έζησαν από κοντά τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου, σειρά έχει η πρωτεύουσα της Τσεχίας, η πανέμορφη και χιονισμένη Πράγα. Κάνουν βόλτες στο κέντρο της πόλης, επισκέπτονται ιστορικά αξιοθέατα -Πύργο της Πυρίτιδας, Καθεδρικό Ναό, Αστρονομικό Ρολόι της Πράγας, Γέφυρα του Καρόλου, Εθνικό Μουσείο, Κτίριο Συμφωνικής Ορχήστρας-, ανακαλύπτουν τις διάσημες χριστουγεννιάτικες αγορές και γεύονται τοπικές λιχουδιές.

Στη συνέχεια, αφήνουν την Πράγα και επιστρέφουν στη βάση τους, τη στολισμένη Θεσσαλονίκη για να μας μεταφέρουν το εορταστικό κλίμα της πόλης και να μας θυμίσουν κορυφαίες εξορμήσεις από το παρελθόν, με πρώτο και καλύτερο το ταξίδι στη Φιλανδική Λαπωνία και το Ροβανιέμι, το χωριό του Άι Βασίλη. Ακολουθούν εντυπωσιακές εικόνες από τα ταξίδια του χρόνου που φεύγει αλλά και μία πρόγευση από τους προορισμούς που θα δούμε το 2024.

Το Happy Traveller αποχαιρετά το 2023 με όμορφες γιορτινές εικόνες και υποδέχεται το 2024 με κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς.



