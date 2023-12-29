Gary Oldman: Πιστεύει ότι η ερμηνεία του στις ταινίες Χάρι Πότερ ήταν «μέτρια»

Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused» του Τζος Χόροβιτς, ο θρυλικός ηθοποιός Γκάρι Όλντμαν παραδέχτηκε ότι η ερμηνεία του ως Σίριους Μπλακ στο franchise του Χάρι Πότερ ήταν «μέτρια».

Να σημειωθεί ότι έκανε το ντεμπούτο του το 2004 στην ταινία «Ηarry Potter and the Prisoner of Azkaban» ενώ εμφανίστηκε και στις «The Goblet of Fire», «The Order of the Phoenix» και «The Deathly Hallows: Part Two».

Gary Oldman Critiques His Performance as Sirius Black in 'Harry Potter' Films: 'I Think My Work Is Mediocre in It’ https://t.co/U5Px1yu50n — People (@people) December 29, 2023

«Νομίζω ότι η δουλειά μου είναι μέτρια σε αυτές τις ταινίες. Πραγματικά το πιστεύω. Ίσως, αν είχα διαβάσει τα βιβλία όπως έκανε ο Αλαν (Ρίκμαν), αν γνώριζα τι θα γίνονταν, ειλικρινά πιστεύω ότι θα έπαιζα τον ρόλο του Μπλακ διαφορετικά», είπε ο Ολντμαν τονίζοντας παράλληλα ότι είναι ο αυστηρότερος κριτής του εαυτού του.

«Αν καθόμουν και έβλεπα τον εαυτό μου σε κάτι και έλεγα, «Θεέ μου, είμαι καταπληκτικός, θα ήταν μια πολύ θλιβερή μέρα, γιατί θέλεις να κάνεις το επόμενο πράγμα καλύτερο», εξηγεί ο ηθοποιός.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Όλντμαν καλεσμένος στο «The Drew Barrymore Show» δήλωσε ότι οι ρόλοι του στις ταινίες Χάρι Πότερ και Μπάτμαν, τον «έσωσαν» όταν ανέλαβε μόνος του την ανατροφή των γιων του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

