«Berlin»: Ο Πέδρο Αλόνσο επιστρέφει με το spin-off του «La Casa de Papel»

Δύο χρόνια μετά το φινάλε του «La Casa de Papel», το Netflix επιστρέφει στο επιτυχημένο franchise με το spin-off «Berlin», που κάνει πρεμιέρα σήμερα, Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου.

Ο Πέδρο Αλόνσο επαναλαμβάνει τον ρόλο του ανέμελου, σοφιστικέ και ελαφρώς ψυχωτικού κλέφτη που είχε υποδυθεί στη σειρά, ο οποίος τώρα ενορχηστρώνει μία ληστεία στο Παρίσι -με λεία 48 εκατ. δολάρια- αλλά φυσικά, τα γεγονότα δεν εκτυλίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο. Όπως δήλωσε ο ηθοποιός για τον ρόλο, τώρα «είναι πιο αστείος, πιο ρομαντικός. Υπάρχει κάτι πιο ελαφρύ στο DNA του».

Η αγάπη είναι ένα τεράστιο θέμα στο spinoff. «Η αγάπη είναι τα πάντα. Φανταστείτε όμως τον Berlin σε μια ρομαντική κομεντί», ανέφερε με χιούμορ ο ηθοποιός.

Η νέα σειρά, που διαδραματίζεται πολύ πριν από τα γεγονότα της πρώτης σεζόν του «La Casa de Papel», σκιαγραφεί τον Berlin -τον Andrés de Fonollosa, όπως είναι το «πραγματικό» του όνομα- στο απόγειο της «καριέρας» του.

Η σειρά θα είναι ένα prequel οκτώ επεισοδίων, στο οποίο ο πρωταγωνιστής της σειράς, ο Berlin, είναι ο κύριος εγκληματίας και στρατολογεί μια ομάδα ταλαντούχων απροσάρμοστων για να ληστέψει έναν από τους κορυφαίους οίκους δημοπρασιών του Παρισιού.

Η επίσημη σύνοψη αναφέρει: «Υπάρχουν μόνο δύο πράγματα που είναι βέβαιο ότι θα μετατρέψουν μια κακή μέρα σε εξαιρετική: η αγάπη και μια ημέρα πληρωμής που αξίζει εκατομμύρια. Ο Berlin διανύει τα χρυσά του χρόνια, μια εποχή που ακόμα δεν έχει ιδέα για την ασθένειά του και δεν έχει παγιδευτεί σαν αρουραίος στο ισπανικό νομισματοκοπείο. Εδώ αρχίζει να προετοιμάζει μια από τις πιο ασυνήθιστες ληστείες του: να κάνει κοσμήματα αξίας 44 εκατομμυρίων να εξαφανίζονται σαν κάποιο μαγικό κόλπο. Για να το κάνει, θα ζητήσει τη βοήθεια μιας από τις τρεις συμμορίες με τις οποίες έχει κλέψει ποτέ...».

Τον Alonso συμπληρώνουν στο καστ οι Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Samantha Siqueiros, Julien Paschal, Masi Rodríguez και Rachel Lascar. Τα οκτώ επεισόδια της σειράς δημιουργήθηκαν από τον Álex Pina (La Casa de Papel , Sky Rojo) και την Esther Martínez Lobato.

