Survivor 2024: Αποχώρησε ο Rob James Seymour

Η στρατηγική που εφαρμόστηκε από την Μπλε ομάδα απέδωσε και ο Rob James Seymour, τέθηκε εκτός παιχνιδιού.

Η χθεσινή μονομαχία ήταν υπόθεση των Μπλε αφού αναμετρήθηκαν ο Rob, ο Γιάννης και ο Φάνης. Ο πρώτος που εξασφάλισε την παραμονή του στο παιχνίδι ήταν ο Φάνης Μπολέτσης με τον Γιάννη Περπατάρη να ακολουθεί.

Δείτε την αποχώρηση:

Ο αγαπητός σε όλους «Σκωτσέζος», δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη και αποχώρησε λέγοντας: «Δυστυχώς σήμερα δεν κατάφερα να κάνω το… σκωτσέζικο ντους! Νιώθω ότι ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι για εμένα με πάρα πολλές χαρές και ωραίες στιγμές. Πέρασα φανταστικά! Η αλήθεια είναι πως ήμουν υποψήφιος από την πρώτη εβδομάδα. Με χαρά και χαμόγελο ήρθα, με χαμόγελο θα φύγω.»

Όσα είπε στην αποχώρησή του:

Η τελική αναμέτρηση Γιάννη - Rob:

Αποχαιρετώντας την ομάδα του είπε: «Αξίζετε να είστε μία καλή και δυνατή ομάδα. Να προσέχετε γιατί η υγεία είναι πάνω από όλα! Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα!» Επίσης σε ερώτηση του Γιώργου Λιανού αποκάλυψε πως θα ήθελε να δει στον τελικό τον Γιάννη Περπατάρη και τον Φάνη Μπολέτση ενώ μόλις επιστρέψει στην Ελλάδα θέλει να φάει γεμιστά ή μουσακά!

Νωρίτερα στο αγώνισμα επάθλου, οι Κόκκινοι για μία ακόμα φορά ήταν εκείνοι που κατάφεραν να πάρουν τη νίκη και να απολαύσουν λαχταριστούς λουκουμάδες με μέλι! Ο εκνευρισμός των Μπλε - που έχουν χάσει τα περισσότερα έπαθλα φαγητού -τους έκανε να περιορίσουν τους πανηγυρισμούς τους…

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.