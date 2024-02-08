Κάποιοι ήρωες συνειδητοποιούν την σκληρή αλήθεια ενώ κάποιοι άλλοι πνίγονται στις ενοχές, στο νέο διπλό επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00.

Ο Κίτσος φεύγει από τη Σύρο, χαρούμενος για την απόφαση που έχουν πάρει με τη Μάρμω να πουν την αλήθεια στον Ανδρέα. Φτάνοντας στην Αθήνα, πληροφορείται από τον Τέλη την άφιξη του πατέρα του και προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη Δέσποινα.

Δείτε το sneak preview:

Ο Ανδρέας φτάνει στη Σύρο και πλέει σε πελάγη ευτυχίας, αφού βρίσκεται κοντά στην αγαπημένη του Μάρμω. Όμως, λίγο πριν την αναχώρησή τους για Αθήνα, κάνει μία θλιβερή διαπίστωση και η χαρά του μετατρέπεται σε ανείπωτο πόνο… Όταν οι δυο τους επιστρέφουν σπίτι τους εκπλήσσονται ευχάριστα με την υποδοχή που τους επιφυλάσσει η Χρυσοστόμη. Μάλιστα, η τελευταία ζητά συγγνώμη από τη Μάρμω για την αρνητική στάση που έδειξε στον γάμο της με τον Ανδρέα, βυθίζοντάς την σε ακόμα μεγαλύτερες ενοχές για την απιστία της.

Δείτε το trailer του επεισοδίου:

Ο Φάνης, τελικά παρασύρεται από την Πέλλα και πλέον αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Έτσι, ο Στάθης βρίσκει ευκαιρία να εισχωρήσει ακόμη περισσότερο στη ΦΙ.ΠΑΝ. Από την πλευρά της, η Πέλλα, αφού εκπλήρωσε την υπόσχεσή της, ζητά από τον Μαρμάρη να της το ανταποδώσει, βρίσκοντας τρόπο να επιστρέψει η Ματούλα από την εξορία.

Η Μιρέλλα πιέζει τον Ισίδωρο να δώσει την εποπτεία της ένατης στοάς στα μεταλλεία στον Στέφανο που υπόσχεται να ολοκληρώσει τη διάνοιξή της πιο γρήγορα από τον Χρυσίνα. Ο Γαλάτης εκφράζει τον έρωτά του στη Δέσποινα και την κατηγορεί για το τέλος της σχέσης τους. Εκείνη, χωρίς να ενδώσει, του ζητά να μην αποκαλύψει το μυστικό τους στον Κίτσο. Τέλος, το σχέδιο του Μαρμάρη για την επίθεση στις αποθήκες προχωράει κανονικά και ο μικρός Σπύρος αναγκάζεται να συμμετάσχει, χωρίς η Νίνα να γνωρίζει το παραμικρό.

